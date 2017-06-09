日本参议院通过天皇退位特别法案 天皇或明年退位

[摘要]据共同社报道，该法案中规定退位之后的天皇将被称为“上皇”，将失去再次即位及摄政的资格。特别法所规定的退位仅限明仁天皇一代，但考虑到各界要求形成永久性退位制度的呼声，政府也明确表示此法案将成为将来可参照的先例。

新华社东京6月9日电（记者王可佳） 日本国会参议院全体会议9日表决通过可实现明仁天皇退位的特别法案。

日媒报道称，日本政府正在讨论实施退位法的具体时间和新天皇即位后的年号。一旦特别法案正式实施，明仁天皇将成为日本皇室近200年来首位实现“生前退位”的天皇。

据共同社报道，该法案中规定退位之后的天皇将被称为“上皇”，将失去再次即位及摄政的资格。特别法所规定的退位仅限明仁天皇一代，但考虑到各界要求形成永久性退位制度的呼声，政府也明确表示此法案将成为将来可参照的先例。

2016年8月，日本明仁天皇发表视频讲话表示，由于身体原因很难履行自己的职责。这被视为其流露出“生前退位”意向。因天皇生前退位在日本宪政史上并无先例，该问题在日本社会引发广泛争论。

今年5月19日，日本内阁决议通过仅适用于明仁天皇的退位特别法案，并送交国会审议。6月2日，该法案在日本国会众议院全体会议表决中获得通过。

明仁天皇生于1933年12月23日，1989年1月7日继位，是日本第125代天皇，年号平成。

另据环球时报报道， 其中可能性较大的是，现任天皇明仁于2018年12月下旬退位，由皇太子德仁继位。