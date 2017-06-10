无人胜出！英国再现“悬浮议会” 或将举行二次大选

[摘要]无人胜出！英国保守党、工党均未在大选中赢得下议院过半数席位。若两党无法组成联合政府，英国将举行第二次大选。

英国大选目前投票结果显示保守党将无法赢得议会绝大多数议席，英国将再现“悬浮议会“。这意味着特雷莎·梅将不得不组建联合政府，或尝试在其他较小政党支持下执政。

早前报道：

据英国当地时间6月8日晚公布的出口民调显示，英国首相特雷莎·梅领导的保守党在当天举行的英国大选中领先，但无政党赢得议会过半数席位。这意味着英国可能再次出现“悬浮议会”，新一届政府将面临艰难组阁过程，英国“脱欧”的进程也将变得更不确定。

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建在接受澎湃新闻（www.thepaper）采访时表示，“多数党显然不是梅想要的结果，保守党需要的是一场大胜，进而可以为未来的脱欧谈判铺路。梅原本希望借此拉开与其他所有党派的差距，在议会中获得绝对的主导权，扫清脱欧谈判的障碍。”

然而英国舆论认为，如果最终计票结果显示保守党并未赢得议会半数以上席位，则意味着此前特雷莎·梅决定提前举行大选以赢得更多议席的“政治赌博”失败。

“灾难性”的结果

8日晚投票结束约一小时后，英国官方宣布，第一个结束计票的泰恩河畔纽卡斯尔选区议席被工党赢得。紧接着，工党又赢得第二个公布计票结果的森德兰选区。这两地是工党的传统优势选区。

根据英国《卫报》实时更新的开票数据显示，截止目前，工党已经确认获得了17个席位，而保守党为8席。目前选票统计仍在进行中，最终结果预计9日公布。英国官方公布的本次大选投票率为63.5％。

然而根据英国天空电视台公布的出口民调，保守党赢得议会下议院314席，工党赢得266席，苏格兰民族党赢得34席，自由民主党赢得14席。其余议席被一些小党瓜分。

英国前财政大臣、保守党的乔治·奥斯本在出口民调公布后说，如果这一民调结果准确，这对特雷莎·梅来说是“灾难性的”。

按照相关规定，得票最多的党派如果未获得单独组阁所需的326个议席，一般需联合其他小党组阁，届时英国将形成联合政府执政的局面。

脱欧前景更不确定

美国有线电视新闻网6月9日报道称，下一步各党派可能面临的将是一个艰难的联合组阁过程。崔洪建分析指出，“以英国脱欧为例，目前英国各党派立场鲜明，保守党支持硬脱欧，工党支持软脱欧，自由民主党是亲欧立场，而苏格兰民族党高举着苏格兰独立的大旗。各党派的立场差异使得组阁前景复杂。”

CNN在报道中分析认为，如若最后结果真如出口民调预测，保守党拥有优先联合组阁的权利，在当前情况下，保守党最有可能选择的是与北爱尔兰的民族统一党联合，但如此一来很可能票数仍然无法凑满组阁需要的326票，保守党将不得不面临与议会其他党派的妥协。保守党党员们也有可能因此对特蕾莎·梅施压，迫使其辞去党首职位。

“当然，这一切走向还要看最终的大选结果来定。”崔洪建表示。

【新闻多一点】

悬浮议会是英国政治中的一个特有的政治术语，意味着在议会选举中没有党派获得超过326席成为绝对多数党的前提下，多数党需要谋求与其他党派获得足够票数成立联合政府。而与此同时，第二大党也有权利展开平行讨论，谋求与其他党派的票数联合。如果最后无人联合组阁成功，一党可以试图成立少数派政府，然而在英国当前的政治体系下，少数派政府将在议会中挣扎。