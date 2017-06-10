上阵父子兵！特朗普儿子连发30条推文反击科米

[摘要]当科米谈到自己遭到特朗普开除，曾透过友人放消息给媒体，希望藉此启动特别检察官的任命。对此，小特朗普转推了克里斯·巴伦的推特：“科米刚刚讲说他请朋友代为放消息给媒体？这是在开玩笑吗？”

【环球网报道 记者 查希】台湾“中时电子报”6月9日称，全世界最爱用推特的美国总统特朗普，8日在前任联邦调查局局长科米(James Comey)赴参议院情报委员会作证期间异常沉默，未发表任何推文。不过，身为特朗普爱子的小特朗普(Donald Trump Jr)疑似替父亲代打上场，连续发表多达30条推文反击科米，强调特朗普没有妨碍司法，更没有强迫科米。

报道称，前联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)前往国会作证，引起全美关注，民众甚至组团到酒吧看听证会，还有酒吧放话只要听证会进行时，特朗普每发一则推文，酒吧就请所有客人喝一轮酒。

截至发稿前，特朗普的推特还停留在6月7日。

不过这些等酒的客人恐怕失望了，因为特朗普罕见一则推文也未发。反倒是爱子小特朗普8日几乎以实况转播方式在推特连续发文，对科米证词内容提出驳斥。他强调父亲特朗普绝对没有强迫科米，小特朗普也在推文中写：“我认识父亲已有39年，当他对你命令或告知去做某件事情的时候，完全不会有模糊空间，你会清楚知道他所言何意。”他强调特朗普并不会妨碍司法。

当科米谈到自己遭到特朗普开除，曾透过友人放消息给媒体，希望藉此启动特别检察官的任命。对此，小特朗普转推了克里斯·巴伦的推特：“科米刚刚讲说他请朋友代为放消息给媒体？这是在开玩笑吗？”

小特朗普的推文称，今天的胜利者：特朗普、道琼斯指数、美国;失败者：科米、洛蕾塔·林奇、美国主流媒体特别是纽约时报。