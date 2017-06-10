美国军方上演“钓鱼执法”：华裔军火商被判10年

[摘要]根据认罪协议纪录，李接着把电池从香港运往由卧底人员提供地址的中美洲地区，除电池外，李冠英还出售了八副伞兵攻击线束，八个伞兵背包，八把铲子，两个高频无线电和四套夜视系统。

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【环球网综合报道】芝加哥地区华裔军火商李冠英(Guan Ying Li，音译)，因与佯装成商人的美国国防部成员合作，协助将便携式防空系统(Man-Portable Air-Defence System，简称MANPADS)电池及相关军事装备，出售给秘鲁组织“光明之路”(Sendero Luminoso)，6日被联邦法官判处十年徒刑。

美国《世界日报》6月8日报道称，检方指出，50岁的李冠英来自香港，“光明之路”宗旨在推翻秘鲁政府。在上述交易过程中，李冠英了解他所售出的军事装备，将用于“杀死秘鲁和美国政府人员”。原来可能面对最重终身监禁的李冠英，在联邦调查行动中充分配合，并于2014年4月认了“支持外国恐怖组织，及非法出口防空导弹系统”罪名，换取了较轻惩处。

法庭文件显示，美国国防部卧底成员从2011年3月开始与李冠英接触，自称在芝城西郊艾姆赫斯特市(Elmhurst)做生意，希望李可以出售导弹装备给“光明之路”;“假商人”告诉李冠英，这套可以击落直升机的导弹系统，会用来反抗秘鲁与美国军队，李了解事实后，仍将五套用于MANPADS导弹的电池等，卖给对方。

根据认罪协议纪录，李接着把电池从香港运往由卧底人员提供地址的中美洲地区，除电池外，李冠英还出售了八副伞兵攻击线束，八个伞兵背包，八把铲子，两个高频无线电和四套夜视系统。

李冠英的律师曾向法官辩论称，李毕业于北卡罗莱纳大学，平时遵纪守法。这次事件中，李冠英是被当局“操控设计”，也就是俗称的“钓鱼”方式入罪，否则他不会违法中介买卖军火。律师本想争取减刑为三到五年，但未被法官接受。

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