中国留德女学生被害案：嫌犯母亲被质疑操纵办案

[摘要]2016年5月11日至12日夜间，她儿子跟前女友杀害中国留学生，直到5月13日发现尸体，在此期间，拉莫娜·S跟她儿子通了大约40次电话。她的这个儿子塞巴斯蒂安是一个有前科的惯犯，其中包括人身伤害和纵火，但是这位当妈的女警官却护子心切，屡次出面保护儿子。

参考消息网6月10日报道德媒称，2016年5月12日夜间，在德国的中国女留学生李洋洁被杀害。尽管行为可疑，凶手的继父、李洋洁遇害案发当地的警察局前任局长，仍获得提升。附带诉讼方对犯罪嫌疑人的母亲提出疑问。

据德国《青年世界报》6月8日报道，在针对遇害中国女留学生李洋洁的犯罪嫌疑人的审判中，共同对原告方施加压力。被害人父母的律师再次申请，将21岁的塞巴斯蒂安·F的母亲作为证人出庭作证。她是“一个重要的证人”。出人意料的是，检察院也接受了被害人父母亲的要求。

报道称，塞巴斯蒂安的母亲拉莫娜·S是萨克森－安哈尔特州东部德绍市警察局的一名警员，迄今已经休病假一年了。今年年初，她向法院提交了一份医生证明，因此一直没有露面。根据共同原告的建议，法官乌达·施密特后来请教了一名女医生。然而这位女医生证明，拉莫娜·S因身体的原因不适合出庭。共同原告方对此表示怀疑。因为拉莫娜·S在脸书上非常活跃，而且还定期照顾他儿子的前女友克塞妮亚·I（也21岁）的两个孩子。克塞妮亚·I是本案的共同被告。

考虑到对其子的怀疑，这位女警察引起人们的注意。她自愿加入到萨克森－安哈尔特东警察总局的调查组，并且询问证人。2016年5月11日至12日夜间，她儿子跟前女友杀害中国留学生，直到5月13日发现尸体，在此期间，拉莫娜·S跟她儿子通了大约40次电话。她的这个儿子塞巴斯蒂安是一个有前科的惯犯，其中包括人身伤害和纵火，但是这位当妈的女警官却护子心切，屡次出面保护儿子。

报道称，马格德堡市检察院审查了一项初步怀疑，即拉莫娜·S是否可能操纵了警方办案。但是当局很快撤案。警方也展开调查，并得出相同的结论，《中德意志报》5月份报道。特别检察官“未发现任何违规干扰办案的情况”，警方发言人拉尔夫·莫里茨对该报说。

报道称，两个部门对塞巴斯蒂安·F的继父耶尔格·S做出相同的认证。后者在塞巴斯蒂安作案期间曾担任当地警察局前任局长。据证人提供的消息，说曾看到他在其继子及其女朋友被捕前的那一周帮助他们搬家。塞巴斯蒂安和他的前女友就住在他俩合伙残酷虐待强奸并杀害李洋洁的公寓里。刑侦人员后来也在走廊、在塞巴斯蒂安·S的住所里以及在他们所住的那幢房子的脚手架上相继发现了诸多痕迹。但是塞巴斯蒂安的继父、警察局前局长却不希望发现什么。

不过耶尔格·S并未因此丢官。直到耶尔格·S和他的妻子在李洋洁葬礼后的一天在德绍市开了花园酒吧后，萨克森－安哈尔特州内政部长霍尔格·施塔尔克内希特才撤他的职。起先，施塔尔克内希特打算把他调往距离德绍60公里的阿舍斯累本警察高等专科学校。但是耶尔格·S还不愿意去，并拒绝赴任。最后他还成功了：眼下州内政部对其进行新的任命：6月初，耶尔格·S被委任为德绍警察局行动组组长。到今年年底，他还有可能高升。

报道称，耶尔格·S几周前曾经接受这起谋杀案的调查，他对所有指控予以驳斥，只承认在教育孩子方面有错误，并推卸责任，过分强调继子塞巴斯蒂安在注意力方面存在缺陷，并且患有多动症。被告的亲生父亲弗兰克·S也是一名高级警官，现在已经退休。在儿子接受审判期间，他使用了关系密切的家庭成员保持沉默权，对该案一言不发。

留德女生夜跑遇害案：主嫌犯母亲或难逃出庭作证

据外媒报道，中国留学生李洋洁遭奸杀案，本周庭审继续。检方和附带诉讼方均递交申请，坚持让男被告母亲出席法庭。此前的庭审中，审判长宣读了Sebastian F。犯下的前科。