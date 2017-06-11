普京的烦恼：没时间陪外孙儿女们玩耍

[摘要]美俄媒体近期陆续释出《普京访谈录》的宣传片段。美国有线电视新闻网(CNN)6月10日新公开了一段采访，其中，普京抱怨称，自己没时间陪外孙儿女们玩耍。

【环球网报道 记者 张骜】《普京访谈录》由美国导演奥利弗·斯通对俄罗斯总统普京的系列采访整理而成，将于6月12日起在美国娱乐时间频道(Showtime)播出。美俄媒体近期陆续释出了该片的宣传片段。美国有线电视新闻网(CNN)6月10日新公开了一段采访，其中，普京对奥利弗·斯通抱怨称，自己没时间陪外孙儿女们玩耍。

斯通在采访中谈起普京的家人时问到：“您是否喜爱自己的外孙儿女们呢？”普京作出肯定回答，但承认自己没有很多时间和他们一起玩耍。该采访片段没有透露有关普京家庭情况的更多细节。

报道还提到普京在采访中一些有意思的片段，如，当斯通提到不得不忍受一些糟糕的日子时，普京说道：“我不是女人，所以我没有那几天糟糕的日子。”CNN称普京有些尴尬地解释自己指的是女性经历的“自然周期”。

报道称，斯通将《普京访谈录》看做构建桥梁的一种方式，能让人们在传统新闻之外对普京有更好的了解。片中，当普京和斯通两人刚坐下时，斯通就说：“我们即兴发挥。采访没有任何规则。”

此前的采访片段中还不乏美俄爆发战争等敏感问题。“一旦发生‘热’战，美国会占优吗？”斯通在采访中问道。普京明确表示：“我认为没人能在这样的冲突中幸存下去。”在另一个场景中，普京和斯通两人出现在据信为克里姆林宫军情室的核心要地，普京拿着智能手机让斯通看手机上传来的飞行员驾驶战机执行任务的远程现场画面。普京对斯通说：“飞行员告诉我，他要再试一次。”“今日俄罗斯”网站称，这段视频展现的是普京对俄军在叙利亚战场行动的有力掌控。

俄罗斯《消息报》7日报道称，普京在接受斯通专访时说：“就今天而言，导弹防御系统无法为美国全境提供保护。”普京还回答了斯通关于俄美关系和俄罗斯与北约关系的问题。斯通问，俄美关系有没有希望改善？普京说：“希望总是有的，除非他们铁了心要把我们送进坟墓。”普京称北约为美国外交政策工具，北约成员不可避免地成为美国的“臣属”。他说：“一旦一个国家加入北约，就很难抵挡美国的压力，武器系统一下子就部署到这个国家。”为此，俄罗斯不得不采取反制措施应对来自北约不断加大的威胁，“我们必须将导弹系统瞄准威胁我们的设施。”