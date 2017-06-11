俄武装力量总参谋部官员：叙利亚内战实际已停止

中新社莫斯科6月9日电 (记者 王修君)当地时间6月9日，俄罗斯武装力量总参谋部官员表示，叙利亚内战实际已经停止。

当天俄武装力量总参谋部作战管理总局局长鲁茨科伊表示，自从今年5月各方在阿斯塔纳签署在叙建立冲突降级区备忘录后，叙利亚的局势从根本上得到了好转。叙利亚内战实际上已经停止。

资料图：图为叙利亚当地孩子们在屋顶上晾衣服。他们身后，是大马士革饱受战火摧残的城区。

鲁茨科伊称，由于各方执行了备忘录，因此重建被战争摧毁的居民点工作也得以进行。

鲁茨科伊说，当前叙利亚政府军在俄空天军支持下没有同叙利亚反对派进行战斗，而是把击溃“伊斯兰国”等恐怖组织作为主要目标。

2011年以来，叙政府军同叙反对派武装爆发内战，造成大量人员伤亡。今年以来，叙政府军、反对派武装以及相关问题调解方在阿斯塔纳举行了四轮叙利亚问题和解会谈。期间，各方就成立停战监督小组、建立冲突降级区等问题达成一致。

俄罗斯自2015年开始对叙利亚境内的恐怖组织实施空袭。俄方认为这一行动有力遏制了恐怖组织在叙的发展。据俄驻叙军队指挥官当天透露，在最近一个月内，俄空天军(空军)在叙执行了1268架次战斗飞行任务，摧毁3200个恐怖分子设施。(完)