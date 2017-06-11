特朗普指科米证词不实 称其为“泄密者”

中新社华盛顿6月9日电 (记者 刁海洋)美国总统特朗普9日在社交媒体上表示，“尽管科米的证词存在谎言和不实，但证明了我并无过错……哦，对了，科米是一个泄密者。”这是特朗普首次直接回应原FBI局长詹姆斯·科米8日的证词内容。

这是科米在5月9日出差途中突然被解职后的第一次公开露面。当天的听证会被媒体形容为美国政坛的“超级碗”或政治真人秀，外界迫切希望从中了解特朗普或其竞选团队是否曾与俄罗斯共谋以及特朗普到底有没有妨碍司法。中新社记者 邓敏 摄

9日下午，特朗普与来访的罗马尼亚总统共同在白宫举行的记者会。特朗普在记者会上表示，他从未要求科米向他表示忠诚。他说，“即使我说了，也没什么不妥。”他强调，他与科米不熟，所以不会说“我需要你对我忠诚”这种话。他表示，如有需要，愿意与特别检察官罗伯特·穆勒进行会面。

特朗普当天还否认他曾要求科米停止调查原美国总统国家安全事务助理迈克尔·弗林。他说，自己没有与俄罗斯共谋，没有妨碍FBI调查。他认为，此事持续发酵的原因在于一些民主党人对输掉大选仍心有不甘。

当被问及是否在与科米谈话时进行过录音，特朗普说，“我将在近期告诉你们答案。当你们听到答案时，肯定会感到失望。”

资料图：美国总统特朗普 中新社记者 刁海洋 摄

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美国会众议院情报委员会9日致信白宫法律顾问称，如果特朗普与科米谈话的录音材料确实存在，那么白宫需在本月23日前将录音材料提交至情报委员会。

科米8日赴美国会情报委员会作证，就他与特朗普单独接触细节、FBI涉俄调查等问题做出回答。这是他自今年5月遭解职以来首次公开露面。特朗普8日通过私人律师否认科米证词的核心内容。(完)