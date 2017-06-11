侠客岛：英国政坛的“双女主”大戏要开始了

俗话说“世事难预料”。当一年前，英国前首相卡梅伦信心满满地把“留脱欧”决定付诸全民公决的时候，他根本没想到会“仓皇辞庙”。一年后，现任首相特蕾莎·梅想“民气可用”，提前宣布大选，想不到英国遭受连续恐怖袭击，等来的还是“悬浮议会”的尴尬结局。

“先下手为强”，好在梅姨还是个老练的政治家，一看没有党派能获得单独组阁的机会，就第一时间觐见了女王陛下，请来了“尚方宝剑”，当天就宣布与“小党”北爱尔兰民主统一党组建联合政府，阻击了工党和其他党派联合组阁的企图。

英国大选告一段落。

选情逆转，保守党痛失议会多数

6月8日是英国的大选投票日。岛叔住在伦敦，整整一天都不见阳光，空气也像选情一样胶着、沉闷。到了傍晚，天空飘起了小雨。这样的天气对保守党来说不是一个好兆头。岛叔也在街头采访了好几个投票者，他们都说把票投给了工党。

6月9日一大早，阳光灿烂，天空湛蓝，出现多日极为难得的好天气。这样的情形，与去年英国脱欧公投时居然如出一辙。公投日当天，那是“风雨如晦，鸡鸣不已”，第二天就晴空万里。看来上苍都厌烦了英国人自己的“瞎折腾”，以坏天气来发出警告。

不过，这并不影响梅姨提前大选的信心。

要知道英国的媒体和精英阶层，向来都希望保守党赢，几乎所有的报纸，除了《卫报》和《每日镜报》外，都站在支持梅姨这边，强烈呼吁读者投梅姨的票，对工党领导人科尔宾则大加谩骂甚至进行人身攻击。《每日邮报》更绝，出了好几个专版，教人们如何在战术上投票，如何帮助保守党赢得这次选举。这样的舆论导向，让梅姨越发觉得自信心爆棚：这就是人民的呼声啊。

不过，计票结果让人颇感意外。保守党获得319席，比梅几个月前宣布大选时保守党在议会中的席位还少10多个席位。工党则比以前多出了数十席，大获全胜，有分析还认为，要不是几次恐袭，工党的票数当更会所向披靡。梅姨当初决定提前大选，原本是想扩大保守党在议会中的席位，使自己从其前任卡梅伦那里继任的首相职务“合法化”，以更好地与欧盟展开十多天后的“脱欧”谈判。然而，梅姨的这场“豪赌”差点输了个底儿掉。

一看风向不对，英国媒体又开始对梅姨冷嘲热讽。

《泰晤士报》头版头条大标题是“梅的大赌局输掉了”，《每日邮报》头版头条标题是“脱欧现在位于一个刀刃上”，《卫报》头条：“出口民调使梅震惊”，《经济学人》9日的封面是：“梅下错了赌注”，连一直以来对梅追随最紧的《太阳报》，也慨叹“梅成了霉”。

《泰晤士报》报道：梅的大赌局输掉了

《每日邮报》称：脱欧处于刀刃上

“悬崖求生”，梅阿姨急拉小党组阁

眼看着保守党和自己就要坠入悬崖，梅姨千钧一发之际紧急出招，联手其他小党，总算勉强化险为夷，保住了本党命运和自己的位子，表现出了一个政治家关键时刻的决断力和应变力。

9日中午，梅姨在紧急觐见女王后，马不停蹄地返回首相府，刚从车上下来，甚至都没来得及喘口气，便发表重要讲话，宣布说她将与北爱尔兰民主统一党组建一个“在这一关键时期能够提供确定性并带领英国继续前进的政府。”她强调称，在距离同欧盟展开谈判仅剩10天的情况下，新的政府将带领英国开展与欧盟的关键性谈判，显示英国脱离欧盟的意愿。

恩，这欧，是脱定了。

梅姨的这一先手棋下得好！阻止了工党联合其他党派组成内阁，避免了下台。要知道出现“悬浮议会”的选举结果后，工党主席科尔宾就放风说，“随时愿意为国家服务”，立马表现出一个首相的思想境界，关键是工党还获得不少席位的苏格兰民族党的组阁支持。

“梅姨，下台吧你！”工党们这么呼吁。

不过，拥有319席的保守党与获得10个席位的北爱尔兰民主统一党联合执政，是梅的一步“妙棋”，有效遏制了其他政党觊觎首相府的政治企图。现在看，她的这一目的达到了，也使沸沸扬扬的英国大选暂时划上了一个句号。

又是媒体！原本称“六月是五月（May，即梅的名字的谐音）的结束”，现在又改口说：“六月不再是五月（梅）的终结”。

大选前，《经济学人》封面用了标题：“特蕾莎·没准儿”

拉拉扯扯，组阁后前景不容乐观

梅姨算是保住了相位，但埋下的问题却不少，除了经济等问题，主要以党内团结、联合政府前途以及未来的脱欧谈判如何发展等最为突出。

保守党内部团结面临考验。梅姨带领保守党参选，居然丢了十多个议席，党内声望动摇，已有不少党内资深要员要求梅姨辞职了。大选加剧了党内分裂，梅姨后院起火。

党外的指责就更是不绝于耳了。自民党领导人提姆·法伦说：“梅应该感到羞愧，如果她还有一盎司的自重，就应该辞职”。苏格兰民族党领袖斯特金强调，梅已经“失去了作为首相的信誉”。

英国《经济学人》杂志评论说，梅姨一生从政谨慎，这次在民调（又是不靠谱的民调）一片大好的情况下“突然豪赌”，决定提前大选，希望为即将开始的脱欧谈判争取更大的民意支持，但结果差点赔上了政治生涯，未来的英国政坛恐怕不会太平。

联合政府算是匆忙成立了。只有10个议会席位的北爱尔兰民主统一党，成立于1971年，支持脱欧，也支持保守党。但这么一个势单力薄的小党，如果不是万不得已，梅姨根本不会垂青。想想也是，一个原本在议会中一党独大、习惯于呼风唤雨的保守党，现在要靠一个名不见经传的小党来“救驾”，真是虎落平阳，令人不胜欷歔。

阿林·福斯特

她俩还真在一起合过影，今后会不会互相不对付？

值得一提的是，民主统一党的现任领导人阿林·福斯特是一位女将，长得与苏格兰民族党领袖斯特金有点像，一看就是满脸霸气的干练范儿。如果保守党和民主统一党顺利组阁，按照惯例，福斯特将会出任副首相，这样一来，英国政坛将破天荒地出现“铁娘子X2”的局面。“两个女人一台戏”，况且都是强势的主，矛盾与不和，恐怕难避免。在脱欧问题上，北爱尔兰民主统一党一向反对保守党的“硬脱”，在社会福利、地方政策、养老金发放等问题上，两党对立的地方也不少。这种疙里疙瘩，难免日后反目。

那6月19日开始的脱欧谈判呢？目前梅姨仍表示会按原计划进行，“等得不耐烦”的欧盟方面官员也表示“时不我待，来个痛快”。但有了小党在身边，梅姨的脱欧计划势必会受到牵制。按照梅姨的想法，英国应不受欧盟法律与法院羁绊，退出欧盟单一市场，而北爱尔兰民主统一党则倾向于继续与欧盟保持密切关系，考虑与单一市场建立关税联盟，实现“软脱欧”。

国内掣肘日多，梅姨今后的日子注定不好过。本来想通过这次大选，让自己掌握更集中的权力强势推进“脱欧”，但大选的结果意味着选民已经对她的脱欧政策产生反感，英国的脱欧谈判可能需要思考“新的方向”。

“一怀愁绪，几年离索”，这脱欧到底是“错错错”？还是“莫莫莫”？反正对梅姨来说，肯定是“难难难”。

文/黄老哈（发自英国伦敦）

编辑/独孤九段