侠客岛：英国政坛的“双女主”大戏要开始了

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tzh
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俗话说“世事难预料”。当一年前，英国前首相卡梅伦信心满满地把“留脱欧”决定付诸全民公决的时候，他根本没想到会“仓皇辞庙”。一年后，现任首相特蕾莎·梅想“民气可用”，提前宣布大选，想不到英国遭受连续恐怖袭击，等来的还是“悬浮议会”的尴尬结局。

“先下手为强”，好在梅姨还是个老练的政治家，一看没有党派能获得单独组阁的机会，就第一时间觐见了女王陛下，请来了“尚方宝剑”，当天就宣布与“小党”北爱尔兰民主统一党组建联合政府，阻击了工党和其他党派联合组阁的企图。

英国大选告一段落。

选情逆转，保守党痛失议会多数

6月8日是英国的大选投票日。岛叔住在伦敦，整整一天都不见阳光，空气也像选情一样胶着、沉闷。到了傍晚，天空飘起了小雨。这样的天气对保守党来说不是一个好兆头。岛叔也在街头采访了好几个投票者，他们都说把票投给了工党。

6月9日一大早，阳光灿烂，天空湛蓝，出现多日极为难得的好天气。这样的情形，与去年英国脱欧公投时居然如出一辙。公投日当天，那是“风雨如晦，鸡鸣不已”，第二天就晴空万里。看来上苍都厌烦了英国人自己的“瞎折腾”，以坏天气来发出警告。

不过，这并不影响梅姨提前大选的信心。

侠客岛：英国政坛的“双女主”大戏要开始了

要知道英国的媒体和精英阶层，向来都希望保守党赢，几乎所有的报纸，除了《卫报》和《每日镜报》外，都站在支持梅姨这边，强烈呼吁读者投梅姨的票，对工党领导人科尔宾则大加谩骂甚至进行人身攻击。《每日邮报》更绝，出了好几个专版，教人们如何在战术上投票，如何帮助保守党赢得这次选举。这样的舆论导向，让梅姨越发觉得自信心爆棚：这就是人民的呼声啊

不过，计票结果让人颇感意外。保守党获得319席，比梅几个月前宣布大选时保守党在议会中的席位还少10多个席位。工党则比以前多出了数十席，大获全胜，有分析还认为，要不是几次恐袭，工党的票数当更会所向披靡。梅姨当初决定提前大选，原本是想扩大保守党在议会中的席位使自己从其前任卡梅伦那里继任的首相职务合法化以更好地与欧盟展开十多天后的脱欧谈判然而，梅姨的这场“豪赌”差点输了个底儿掉。

一看风向不对，英国媒体又开始对梅姨冷嘲热讽。

《泰晤士报》头版头条大标题是“梅的大赌局输掉了”，《每日邮报》头版头条标题是“脱欧现在位于一个刀刃上”，《卫报》头条：“出口民调使梅震惊”，《经济学人》9日的封面是：“梅下错了赌注”，连一直以来对梅追随最紧的《太阳报》，也慨叹“梅成了霉”。

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《泰晤士报》报道：梅的大赌局输掉了

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《每日邮报》称：脱欧处于刀刃上

悬崖求生，梅阿姨急拉小党组阁

眼看着保守党和自己就要坠入悬崖，梅姨千钧一发之际紧急出招，联手其他小党，总算勉强化险为夷，保住了本党命运和自己的位子，表现出了一个政治家关键时刻的决断力和应变力。

9日中午，梅姨在紧急觐见女王后，马不停蹄地返回首相府，刚从车上下来，甚至都没来得及喘口气，便发表重要讲话，宣布说她将与北爱尔兰民主统一党组建一个“在这一关键时期能够提供确定性并带领英国继续前进的政府。”她强调称在距离同欧盟展开谈判仅剩10天的情况下新的政府将带领英国开展与欧盟的关键性谈判显示英国脱离欧盟的意愿

恩，这欧，是脱定了。

梅姨的这一先手棋下得好！阻止了工党联合其他党派组成内阁，避免了下台。要知道出现“悬浮议会”的选举结果后，工党主席科尔宾就放风说，“随时愿意为国家服务”，立马表现出一个首相的思想境界，关键是工党还获得不少席位的苏格兰民族党的组阁支持。

“梅姨，下台吧你！”工党们这么呼吁。

不过，拥有319席的保守党与获得10个席位的北爱尔兰民主统一党联合执政，是梅的一步“妙棋”，有效遏制了其他政党觊觎首相府的政治企图。现在看，她的这一目的达到了，也使沸沸扬扬的英国大选暂时划上了一个句号。

又是媒体！原本称“六月是五月（May，即梅的名字的谐音）的结束”，现在又改口说：“六月不再是五月（梅）的终结”。

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大选前，《经济学人》封面用了标题：“特蕾莎·没准儿”

拉拉扯扯，组阁后前景不容乐观

梅姨算是保住了相位，但埋下的问题却不少，除了经济等问题，主要以党内团结、联合政府前途以及未来的脱欧谈判如何发展等最为突出。

保守党内部团结面临考验。梅姨带领保守党参选，居然丢了十多个议席，党内声望动摇，已有不少党内资深要员要求梅姨辞职了。大选加剧了党内分裂，梅姨后院起火。

党外的指责就更是不绝于耳了。自民党领导人提姆·法伦说：“梅应该感到羞愧，如果她还有一盎司的自重，就应该辞职”。苏格兰民族党领袖斯特金强调，梅已经“失去了作为首相的信誉”。

英国《经济学人》杂志评论说，梅姨一生从政谨慎，这次在民调（又是不靠谱的民调）一片大好的情况下“突然豪赌”，决定提前大选，希望为即将开始的脱欧谈判争取更大的民意支持，但结果差点赔上了政治生涯，未来的英国政坛恐怕不会太平。

联合政府算是匆忙成立了。只有10个议会席位的北爱尔兰民主统一党，成立于1971年，支持脱欧，也支持保守党。但这么一个势单力薄的小党，如果不是万不得已，梅姨根本不会垂青。想想也是，一个原本在议会中一党独大习惯于呼风唤雨的保守党现在要靠一个名不见经传的小党来救驾，真是虎落平阳，令人不胜欷歔

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阿林·福斯特

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她俩还真在一起合过影，今后会不会互相不对付？

值得一提的是，民主统一党的现任领导人阿林·福斯特是一位女将，长得与苏格兰民族党领袖斯特金有点像，一看就是满脸霸气的干练范儿。如果保守党和民主统一党顺利组阁，按照惯例，福斯特将会出任副首相，这样一来，英国政坛将破天荒地出现“铁娘子X2”的局面。“两个女人一台戏”，况且都是强势的主，矛盾与不和，恐怕难避免。在脱欧问题上，北爱尔兰民主统一党一向反对保守党的“硬脱”，在社会福利、地方政策、养老金发放等问题上，两党对立的地方也不少。这种疙里疙瘩，难免日后反目。

那6月19日开始的脱欧谈判呢？目前梅姨仍表示会按原计划进行，“等得不耐烦”的欧盟方面官员也表示“时不我待，来个痛快”。但有了小党在身边，梅姨的脱欧计划势必会受到牵制。按照梅姨的想法，英国应不受欧盟法律与法院羁绊，退出欧盟单一市场，而北爱尔兰民主统一党则倾向于继续与欧盟保持密切关系，考虑与单一市场建立关税联盟，实现“软脱欧”。

国内掣肘日多，梅姨今后的日子注定不好过。本来想通过这次大选，让自己掌握更集中的权力强势推进“脱欧”，但大选的结果意味着选民已经对她的脱欧政策产生反感，英国的脱欧谈判可能需要思考“新的方向”。

“一怀愁绪，几年离索”，这脱欧到底是“错错错”？还是“莫莫莫”？反正对梅姨来说，肯定是“难难难”。

/黄老哈（发自英国伦敦）

编辑/独孤九段

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