谁会从卡塔尔断交潮中“火中取栗”？美国或成最大赢家

5月21日，在沙特首都利雅得，（前排从左至右）阿联酋阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、美国总统特朗普、沙特国王萨勒曼和约旦国王阿卜杜拉二世在阿拉伯伊斯兰美国峰会期间合影。新华社/路透

据美国《华尔街日报》网站6月8日报道，沙特、阿联酋、埃及和其他盟友正在起草一张清单，卡塔尔必须满足其中所列要求，才能与这些阿拉伯国家恢复正常的外交关系和经贸关系。自6月5日以来，卡塔尔“断交潮”持续发酵，这是否会引发新一轮政治洗牌？中东乱局中谁会从中受益？

卡塔尔遭集体“拉黑”

6月5日后，以沙特阿拉伯为首的中东多国相继指责卡塔尔支持恐怖主义，和卡塔尔断交，阿盟宣布开除卡塔尔，导致了波斯湾地区数十年来最严重的外交危机之一。

在此敏感时刻，6月7日的伊朗恐袭使中东紧张局势进一步升级。据英国《金融时报》报道，伊朗的革命卫队指责沙特阿拉伯以及美国参与了周三德黑兰遭遇的两起恐怖袭击。

值得关注的是，此番中东乱局的出现正值美国总统特朗普开启中东之行两周后。据《纽约时报》报道，特朗普6日发推特称，沙特孤立邻国卡塔尔是他的功劳：“我最近在中东之行中宣布，不能再资助激进的意识形态。中东领导人们指向了卡塔尔——看吧！”。

然而卡塔尔半岛电视台评论说，相较于特朗普的“火上浇油”，美国国防部和国务院则更希望给中东紧张局势降温。美国国务卿蒂勒森6月5日在访问澳大利亚时提出愿意调解此次争端；美国驻卡塔尔大使史密斯同日在推特上赞赏了卡塔尔作为盟友在打击伊斯兰国方面的贡献。

此外，俄罗斯也被扯入中东乱局之中。据美国有线电视新闻网6日报道，美国调查人员怀疑是俄罗斯黑客，通过制造假新闻的方式，引发了这次卡塔尔的断交风波，其目的就是在美国及其盟国之间制造裂痕。

背后掺杂各方博弈

冰冻三尺非一日之寒。德国《明镜》周刊网站6月5日发表文章称，海湾国家卡塔尔雄心勃勃，其特立独行的外交风格或许是被盟友集体“拉黑”的重要原因。

上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚指出，凭借自己丰富的油气资源，卡塔尔积极寻求从“富庶小国”到“政治大国”的转变。“卡塔尔的外交长期游离于沙特领导的海合会权力之外，此次断交可以被看作对卡塔尔的一次报复性打击。”

英国广播公司分析称，卡塔尔与沙特之间的矛盾可追溯至2014年。虽然与沙特同为逊尼派瓦哈比派，但卡塔尔却唱反调支持埃及穆斯林兄弟会，让沙特感受到了威胁。2014年3月，沙特、阿联酋和巴林曾发表联合声明召回驻卡塔尔大使，抗议其干涉海合会成员国内部事务。

与2014年的外交危机相比，此次断交风波的主角和原因相同，但范围扩大、烈度升级。其背后掺杂着中东两个大国——沙特和伊朗对地区领导权的争夺。中国社会科学院西亚非洲研究所副研究员陆谨在接受本报采访时表示，伊核协议达成后，伊朗在地缘政治博弈中迅速崛起，沙特在中东地区逐渐失去了对伊朗的战略优势。鲁哈尼奉行缓和的外交政策，实现了伊朗与阿曼、科威特、卡塔尔和阿联酋等国的正常交往。“沙特不安全感增加，此次与卡塔尔断交有‘杀鸡儆猴’之意。”

孙德刚认为，断交危机同样与美国在中东的联盟政治发生变化有关。“在访问中东期间，特朗普一方面公开呼吁孤立伊朗，号召建立‘阿拉伯版北约’。另一方面向沙特出售了约1100亿美元的军火，让沙特在和伊朗的政治对决中更加自信。这是特朗普访问中东留下的恶果。”

美国有望成最后赢家

目前看来，卡塔尔和沙特之间的外交风波已让中东地区再一次陷入动荡。英国广播公司网站报道称，国界三面沿海的卡塔尔遭各国封锁导致食物来源中断，引发了国内民众抢购食物的恐慌潮。有分析认为，沙特率众和卡塔尔断交后，虽然其逊尼派阵营内部出现了分裂，但伊朗和沙特之间的博弈将更加激烈。华盛顿近东政策研究所高级研究员西蒙·亨德森在《外交政策》上发布消息称，卡塔尔所面临的外交孤立局势甚至可能会触发新的世界大战。

“世界大战不太可能，局部冲突不可避免。”孙德刚指出，在这场纷纷扰扰的中东乱局中，美国有望成为最后赢家。“奥巴马时期的美国政府为了从中东‘脱身’，在伊朗和沙特之间保持着一种微妙的平衡。但特朗普上台后重新激活了美国在中东的联盟体系，利用海湾地区的沙特、东地中海地区的以色列、北地中海地区的土耳其构筑起三足鼎立的安全态势。”通过强化伊朗和‘伊斯兰国’的威胁，美国在经济上可以向中东盟友推销军火，满足国内军工集团的利益。在政治上则可以让盟友在安全上更加依赖美国，使美国重新在中东地区获得主导权。

但在陆谨看来，沙特与卡塔尔的断交并不能达到强化反伊朗同盟的目的。“沙卡双方都希望海湾地区局势稳定，改善与周边国家的关系也是鲁哈尼当选伊朗总统以来的外交优先选项。目前看来，科威特和阿曼等国在这场争议中保持了中立，土耳其也在积极斡旋，中东局势正在趋于缓和。”

除此之外，卡塔尔的盟友关系和境内的美军军事基地，或许也会对美国的中东布局产生牵制。“美国不会允许卡塔尔被推向伊朗一方，保持沙伊两派斗而不破或许是实现美国战略利益的最佳方案。”陆谨说。