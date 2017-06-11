韩国专家称暂停部署萨德是“缓兵之计”：不愿得罪中美

[摘要]韩国全南大学政治学教授尹成硕：“文在寅在争取时间，试着避免激怒华盛顿当局，并找到方法成功突破目前的外交僵局”。他还说，文在寅可能希望等到调查结束时，安全形势已经有所变化。

这是4月27日拍摄的韩国民众在首尔光化门广场参加反对部署“萨德”集会的资料照片。新华社记者姚琪琳摄

参考消息网6月11日报道 台媒称，要在韩国部署一套充满争议的美国导弹防御系统绝对不容易，贸易伙伴大陆强烈反对、盟友美国却坚持部署，左右为难的韩国新任总统文在寅能拖则拖。

台湾“中央社”6月9日援引法新社的称，北京强烈反对美国这套“萨德”系统，韩国日前已宣布暂停部署作业。

报道称，虽然依照韩国官方称，延迟部署是为了对环境做全面评估，不过分析认为，这么做其实是新总统文在寅的缓兵之计，为了巧妙回避继任后所面对的棘手外交局势。

韩国全南大学政治学教授尹成硕告诉法新社：“夹在中国和美国之间……韩国既不能得罪最大贸易伙伴中国大陆，也不能无视主要盟友美国”。新政府正在采取微妙的平衡做法，一边对外表示两部已经部署好的“萨德”发射车不受影响，一边推迟后续的部署作业。

尹成硕补充说：“文在寅在争取时间，试着避免激怒华盛顿当局，并找到方法成功突破目前的外交僵局”。他还说，文在寅可能希望等到调查结束时，安全形势已经有所变化。