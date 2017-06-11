报告显示：特朗普贸易新政对泰国伤害将是最小

泰国中华日报6月11日报道 泰国在面对特朗普新贸易主义政策伤害时将不会是最受伤的那一个，大部分出口商品在其国内仍存在短缺的情况。

泰国产业经济办公室和商大国际贸易研究中心已近期联合发布的一份旨在研究评估特朗普新贸易主义政策负面影响报告结果显示，尽管泰国被美国政府列入了全球16个贸易顺差国警告名单，但相信美方的贸易政策将不会对泰国出口贸易造成太大的伤害。至少可以肯定的是不会是最受伤的那一个。

泰国对美出口的主要商品仍是美国市场上急需的，其国内相关企业和产量仍有限，因此其必须借助进口才能满足国内需要。因此新贸易政策不会对这些商品造成太大的影响。

据悉目前泰输往美国的6大商品分别是，机器设备、电子设备、橡胶产品、饰品、汽车以及服饰等。但从泰美双边进出口贸易额来看，顺差额大约是64%，即泰对美出口大幅度多于进口。美方正努力寻找缩减双边贸易顺差额的途径。

总之，即便特朗普发布新的贸易主义政策，泰国商品说收到的影响也将是非常有限和小的。泰国所面临的情况甚至比东盟邻国的情况还要好很多。制造业在美国经济中的比重仅有12%，泰国输美商品又是其国内产量相对较低的产业，因此对于美国来说进口泰国商品是非常有必要的。

据悉备受美方关注的泰国出口商品有，机器设备、工程设备以及电脑，占输美商品的30.8%。其次就是占到24.7%的电子设备和电子产品，因为美国已高新技术制造业为主，因此大多原材料生产都会在国外完成再输往美国国内组装。