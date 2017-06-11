2017年泰国最贵榴莲出炉，单枚成交价30万

泰国中华日报6月11日报道 暖武里府10日举办2017年泰国榴莲王慈善竞标活动，9枚榴莲共筹得百万铢，其中最贵1枚起拍价为250000铢的长柄榴莲拍出了300000铢，而最低1枚的6000铢起拍的金枕头也拍出了200000铢。

作为泰国榴莲主产区之一的暖武里府于10日在尚泰商场西门店举办2017年泰国榴莲王慈善竞标活动，参与此次慈善竞标的榴莲共9枚，长柄3枚、金枕头6枚，据悉筹得的善款将全部捐给慈善组织和机构。

其中，1号榴莲，金枕头，起拍价为5000铢，最终成交价为200000铢，善款将捐赠给了当地一家婴儿救助中心。2号榴莲，金枕头，起拍价为6000铢，最终成交价为200000铢，善款将捐赠给了一家妇女发展学习中心。3号榴莲，金枕头，起拍价为7000铢，最终成交价为210000铢，善款将捐赠给了当地一家婴儿救助中心。

4号榴莲，金枕头，起拍价为8000铢，最终成交价为200000铢，善款将捐赠给了当地一家残疾人再就业中心 。5号榴莲，金枕头，起拍价为9000铢，最终成交价为220000铢，善款将捐赠给了当地一家无家可归者收留中心。6号榴莲，金枕头，起拍价为10000铢，最终成交价为220000铢，善款将捐赠给当地一家人口贩卖活动受害者福利保护中心。

7号榴莲，长柄，起拍价为20000铢，最终成交价为250000铢，善款将捐赠给当地一家自闭症救助中心。8号榴莲，长柄，起拍价为150000铢，最终成交价为250000铢，善款将捐赠给当地一家残疾人救助发展院。9号榴莲，长柄，起拍价为250000铢，最终成交价为300000铢，善款将捐赠给当地一家女性残疾人救助发展院。

此次排名活动其中一枚起拍价为250000铢的榴莲成为了今年的榴莲王，同时也刷新了去年210000铢的记录。据悉整个竞标活动持续了2个小时，9枚榴莲筹得善款2050000铢。