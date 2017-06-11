美军公布俄空军拦截美战机照片 俄方未回应

[摘要]报道称，美国军方公布的一张照片显示，美军一架B-52轰炸机在波罗的海上空遭俄空军的苏-27战机拦截。另一张照片则显示俄军飞机拦截由两架B-1B轰炸机、一架KC-135R空中加油机和一架B-52H轰炸机组成的美军飞行编队。

中新网6月11日电 据外媒报道，美国军方9号公布一组照片称，本月6号，俄罗斯出动战机，在波罗的海上空拦截试图接近其边境的美军轰炸机。

这张照片显示，美军一架B-52轰炸机在波罗的海上空遭俄空军的苏-27战机拦截。

报道称，美国军方公布的一张照片显示，美军一架B-52轰炸机在波罗的海上空遭俄空军的苏-27战机拦截。另一张照片则显示俄军飞机拦截由两架B-1B轰炸机、一架KC-135R空中加油机和一架B-52H轰炸机组成的美军飞行编队。

美国五角大楼发言人杰夫 戴维斯称，此次的拦截“安全且专业”。

这张照片显示。俄军飞机拦截由两架B-1B轰炸机、一架KC-135R空中加油机和一架B-52H轰炸机组成的美军飞行编队。

报道还称，俄罗斯国防部此前在6日公布消息称，俄军一架战机在波罗的海上空对靠近俄罗斯边境的美军战斗机进行了拦截和伴飞。

自2016年以来，俄罗斯与北约国家在东欧地区摩擦不断，北约战机经常以军演为借口飞临俄罗斯边境。今年5月，一架美国P-8A海神巡逻机在黑海区域活动时就曾遭到俄罗斯苏-30战机的拦截。