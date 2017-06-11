卡塔尔遭多国断交 特朗普承认访沙特时参与策划

[摘要]特朗普在记者会上说：“我们必须作出决定，要采取方便的行动，还是要等最终采取艰巨而又必要的行动。我们不得不制止资助恐怖主义的行为……我确定，是时候要卡塔尔结束资助行动了。”

中新网6月11日电 综合报道，美国总统特朗普日前证实，阿拉伯国家集体“围堵”卡塔尔是他5月到沙特阿拉伯访问时协助策划的方案。他称卡塔尔是“高级别的恐怖主义赞助者”，可能阻碍美国国务院为缓解阿拉伯国家紧张局势和封锁行动所做的努力。

以沙特为首的几个海湾国家6月5日宣布与卡塔尔断绝外交关系，中断了与卡塔尔的海陆空交通联系。这些国家指责卡塔尔“支持恐怖组织”、“破坏区域稳定”。当时就有分析指出，这些行动似乎有特朗普介入的迹象。特朗普9日在白宫记者会上证实了他确实参与其事。

美国总统特朗普(资料图)

特朗普在记者会上说：“我们必须作出决定，要采取方便的行动，还是要等最终采取艰巨而又必要的行动。我们不得不制止资助恐怖主义的行为……我确定，是时候要卡塔尔结束资助行动了。”

特朗普还补充道，他最近前往沙特首都利雅得出席峰会后，协助制定了上述应对方案。

报道指出，这次卡塔尔“断交”危机对美国是一重大外交考验，因为美国同风波中的两边都有盟约关系。或许正因如此，在沙特等国与卡塔尔断交后，美国政府对于是否支持海湾国家继续孤立卡塔尔或是要与之谈判，释出了混乱信号。

报道称，在特朗普对卡塔尔一再强硬放话的同时，五角大楼却指出，各国对卡塔尔的封锁阻碍了美国要在该地区进行长期行动的计划。美国在卡塔尔的乌德伊德空军基地驻有一万多名美国和盟国兵员，是打击极端组织“伊斯兰国”的重要基地。这也是美国空军在波斯湾地区最大的基地。

美国国务卿蒂勒森9日在国务院对记者说，涉及争端的这些国家如果团结起来会更强大。“我们呼吁沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林和埃及缓和对卡塔尔的封锁。”

卡塔尔国旗(资料图)

蒂勒森是在同有关国家的领导人商议后发表上述讲话的，他说：“根据这些对话，我很清楚达成解决方案的要素已经具备。”

他指出，这场削弱运输联系和贸易往来的危机已经开始造成粮食短缺，伤害到卡塔尔民众，也妨碍了商业往来，不利于美国打击“伊斯兰国”。

媒体分析，蒂勒森的谨慎态度反映出，在特朗普似乎对沙特领导的断交举动表现出一种“即兴”的支持后，美国又回归到一种较为公允的做法。

尽管如此，这场危机的范围似乎仍在持续扩大。9日，阿拉伯国家把数十个同卡塔尔有联系者列入恐怖主义黑名单；卡塔尔的盟友土耳其则迅速出手支持，表示要派遣部队去卡塔尔。

卡塔尔断交潮：美国或成最大赢家

“世界大战不太可能，局部冲突不可避免。”孙德刚指出，在这场纷纷扰扰的中东乱局中，美国有望成为最后赢家。“奥巴马时期的美国政府为了从中东‘脱身’，在伊朗和沙特之间保持着一种微妙的平衡。但特朗普上台后重新激活了美国在中东的联盟体系，利用海湾地区的沙特、东地中海地区的以色列、北地中海地区的土耳其构筑起三足鼎立的安全态势。”通过强化伊朗和‘伊斯兰国’的威胁，美国在经济上可以向中东盟友推销军火，满足国内军工集团的利益。在政治上则可以让盟友在安全上更加依赖美国，使美国重新在中东地区获得主导权。

但在陆谨看来，沙特与卡塔尔的断交并不能达到强化反伊朗同盟的目的。“沙卡双方都希望海湾地区局势稳定，改善与周边国家的关系也是鲁哈尼当选伊朗总统以来的外交优先选项。目前看来，科威特和阿曼等国在这场争议中保持了中立，土耳其也在积极斡旋，中东局势正在趋于缓和。”

除此之外，卡塔尔的盟友关系和境内的美军军事基地，或许也会对美国的中东布局产生牵制。“美国不会允许卡塔尔被推向伊朗一方，保持沙伊两派斗而不破或许是实现美国战略利益的最佳方案。”陆谨说。（来源：人民日报）