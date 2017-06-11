朝鲜发声要韩撤走萨德 韩总统府：无意改变部署决定

资料图：“萨德”反导系统

新华社平壤6月10日电（记者程大雨吴强）朝鲜10日说，韩国政府在“萨德”问题上不应逆民心而行，应全面推翻“萨德”反导系统部署决定，撤走已运入的“萨德”装备。

据朝中社报道，朝鲜反对侵朝核战争演习全民族紧急对策委员会发言人当天表示，除已部署的2台“萨德”发射架外，韩军方隐瞒另有4台发射架已秘密运抵韩国一事近期被曝光，激起韩社会各界愤怒。

发言人说，韩政府称部署“萨德”是为应对朝核威胁而和美国共同作出的决定，不会因政权交替就轻视这一决定，这是对强烈要求取消“萨德”部署的韩国民心的愚弄和挑战。韩国政府应明确民心的要求究竟是什么，而不应重蹈前政权覆辙。

早前报道：韩国总统府表示无意从根本上改变萨德部署决定

新华社首尔6月9日电（记者姚琪琳耿学鹏）韩国总统府青瓦台国家安保室长郑义溶9日就“萨德”反导系统部署风波表态说，韩国政府无意从根本上改变韩美同盟的约定。

郑义溶是在当天下午的记者会上作出上述表态的。他表示，部署“萨德”是在朝鲜威胁逐渐频繁的情况下作出的保护韩国和驻韩美军的决定，即使是政权交替，这一决定也不会轻易改变。

郑义溶同时表示，考虑到民主程序的正当性和透明性，部署决定需要履行必要的法律程序。尤其是，环境影响评估要通过公开透明的合理与合法途径实施。

郑义溶表示，无论如何，韩国会将国家利益和安保必要性放在最优先位置来考虑。

韩国政府曾于7日宣布，将暂停对“萨德”系统的追加部署，并将对“萨德”部署地进行全面环境影响评估，是否追加部署需等待评估结果。这一表态立即在韩国舆论引发轩然大波，韩国保守舆论担忧此举会动摇韩美同盟的基础。

韩国国内反对部署“萨德”的多个团体8日举行记者会，敦促韩国政府立即停止“萨德”系统的运转，撤除“萨德”系统。

今年4月26日，韩美不顾当地民众以及邻国强烈反对，将“萨德”系统部分装备部署到庆尚北道星州郡。目前，韩国国内要求重新审视“萨德”部署问题的呼声高涨。