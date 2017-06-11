财长表示：不担心技术性税收目标不达标问题

泰国中华日报6月11日报道 针对外界对3大税收部门难以实现年度收入目标的担心，财长阿披萨认为，税收不达标主要是技术性的问题，而并非经济衰退的结构性问题所引起，因此从未担心过。

泰国财长阿披萨在回应外界对3大税收部门难以实现年度税收收入目标担心时指出，目前国内税收收入难以实现年度目标并非出自经济衰退的结构性问题，而更多的是技术性的问题，因此只要解决技术上的问题，政府财政税收状况就会得到根本改善。

他说，已经责令国货税厅启动起草有关开征网上交易增值税的工作。目前希望能在上报内阁审议前先在财政部内部进行审议讨论。如果通过后将上报内阁寻求批示之后在提交国会审议。而这也是财政部在完成“暴利税”起草工作后推进的又一个行动。

修改不健全的法律法规就是要提升政府在征税方面的效率，堵截所有可能的漏税通道。特别是进一步规范网上销售交易活动的增值税开征工作。总之，只要是符合纳税义务的收入来源部分，利益获得者就必须按规定缴税。

就算今年财政税收无法达到预期目标，也不会太过担心。因为过去的2-3年内政府财政税收年年都是低于预期目标。如果仔细研究就会发现，税收收入难以达到预期目标基本都处在技术问题方面。也就是说，经济持续正在的今天，政府财政税收没有理由不增。不管怎样，相信3大税收部门能够实现全年2320亿铢的目标。