日本公开小型地球观测卫星 2017年内将发射升空

中新网8月10日电 据日媒报道，NEC公司本月9日在东京都府中市的设施邀请媒体参观了搭载高性能雷达的小型地球观测卫星“ASNARO-2”。

按计划，该卫星将于年内在位于日本鹿儿岛县的内之浦宇宙空间观测所使用日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的小型火箭“艾普斯龙”(Epsilon)发射升空。

据报道，“ASNARO-2”是长宽为1米、高为3.5米的长方体，重约为570公斤。其特点是能在太空中展开至约3米长的折叠式雷达。它能识别地面约1米左右的物体，即使在夜间或多云天气也能进行摄像。

该卫星能应地方政府或研究机构的要求，拍摄泥石流灾害现场或森林覆盖面积减少情况等图像并提供。日本经济产业省欲促进能短时间内低价制造的卫星开发，支援了70亿日元(约合人民币4.25亿元)的开发费。

据了解，9日，日本三菱重工业公司和宇宙航空研究开发机构(JAXA)发布消息称，原定于11日下午由H2A火箭35号机将“引路”3号卫星发射升空的计划将推迟至12日下午。“引路”3号是日本政府旨在打造日本版卫星定位系统(GPS)的卫星。

据悉，推迟发射是因为预计发射现场鹿儿岛县种子岛宇宙中心附近天气不佳。据三菱重工称，推迟发射计划的原因是截至11日上午9点左右有可能发生雷暴天气，无法保证发射架上火箭机体的安全性。