苏旭明113亿接手肯德基泰国业务

泰国中华日报8月10日报道 泰国最大的酒业集团(ThaiBev)向新加坡证交所提交的公告显示， 该公司已经就接手泰国肯德基门店业务与百盛泰国公司达成收购价格共识，据悉此次交易金额大约为113亿泰铢，涉及244间直营门店。

由苏旭明家族控制的泰国酒业集团再向新加坡证交所提交的一份报告中透露了上述业务收购内容。泰国酒业集团将斥资113亿泰铢从百盛泰国手中接过244间直营店的经营权。此次交易完成，也宣布百盛将撤出泰国炸鸡市场。

据悉完成交易后，百盛泰国手中将只剩下必胜客披萨一个餐饮品牌。从苏旭明家族近些年的并购行动可以看出，正在准备回归以泰国为轴心的新版图规划。之前其收购的物件包括Big C超市，OISHI茶饮，OISHI日式火锅连锁店，EST可乐以及水门电子商贸城（该商场有望成为能够容纳1000人的泰国最大的电竞中心）。

根据福布斯最新发布的富豪榜，苏旭明以174亿美元的资产总值位居全球第61位，以泰铢计算约合5916亿泰铢。

另悉，目前肯德基泰国共有门店586间，其中向GRG集团授权开设的特许经营权门店有219间，主要在尚泰商场和罗宾逊商场内。而另外一家获得授权公司RDL公司控制的门店共有130间。