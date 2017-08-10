报告显示泰国腐败问题可能反弹

泰国中华日报8月10日报道 商大发布的2017年泰国腐败指数报告显示为8年来最好，尤其是桌下行贿交易改善明显，但有明显反弹的风险。

泰国商会大学（商大）10日发布的2017年泰国腐败指数报告数据显示，泰国国内腐败状况展现出8年来最良好的水平，但有迹象表面这样的趋势可能难以延续，因为腐败问题正在抬头。

泰国商会大学校长素婉妮·泰珑洛说，腐败得到改善，但在国人眼里腐败未来前景仍是他们牵挂的问题所在。尤其是政府推动的大型基建项目仍是腐败问题高发的温床，哪里有很多引发腐败的种子。

据悉报告指出，企业为了获得政府基建项目合同可能需要支持的公关费用就占到整个项目预算的25%，甚至有的项目已经达到了35%。如果按照政府工程项目5-15%新会折扣算，企业用于行贿的预算支出将达到650-1950亿泰铢。这占到政府预算的2.2-6.7%，约占GDP的0.4-1.3%，估计对全年GDP造成0.7%的影响。

她说，泰国腐败质量呈现下滑。相比去年12月录得的55腐败指数，今年6月录得的腐败仅为53。该校经济和商业研究中心主任兼副校长塔纳瓦博士认为，政府在改善腐败状况方面唯有确实动用落实并执行下去，否则之前的努力可能因为执行力不足而出现反弹，最终没有达到政府和广大市民的预期。