邬达玛：年底前SMEs还将获得至少5000亿泰铢资金支援

泰国中华日报8月11日报道 预计2017年第4季度或最迟明年初还有至少5000-6000亿泰铢资金注入中小企业（SMEs）。泰国工业部部长邬达玛说，这是政府扶持中小企业健康发展的政策措施之一。

泰国工业部部长邬达玛透露称，按照政府扶持中小企业健康发展政策措施安排，预计第4季度或者最迟明年初还将有至少5000-6000亿泰铢的资金注入到中小企业产业中。相信随着这些资金的陆续到位能为当前中小企业发展提供更好的帮助和支援，尤其是在融资贷款方面的支持。

他说，作为政府扶持中小企业发展政策措施的内容之一，接下来中小企业将能够从以下方面获得支援，比如政府有关部门将会提供总计380亿泰铢来自信贷和经营管理知识培训方面的支持，总计75亿泰铢用于扶持社区旅游和旅游企业信贷的支援政策，另外还有一项来自中小企业信贷担保公司提供的总计810亿泰铢的贷款担保措施。

政府部门总计380亿泰铢的信贷支援将分别来自，国民基金200亿泰铢，中小企业发展银行信贷150亿泰铢，中小企业发展局30亿信贷授信。截至目前中小企业发展银行已经完成贷款发放82.86亿泰铢，中小企业发展局发放5.77亿泰铢，而国民基金发放贷款6.96亿泰铢。目前还有总计7亿泰铢处在待审阶段的贷款申请，预计最快10月内将陆续完成批示。

至于中小企业贷款担保公司总计810亿泰铢贷款担保授信将从8月11日起正式开启。政府将为申请该贷款项目的中小企业提供前4年的担保，年利率分别是1.75%，1.25%，0.75%以及0.25%。