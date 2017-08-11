STEC工程和ASAE1964两家公司成功中标160亿佛统至华欣复线铁路工程

泰国中华日报8月11日报道 全长169公里、总投资额160亿泰铢的佛统至华欣复线铁路项目竞标结果揭晓，STEC工程和ASAE1964两家公司成功中标，预计泰国铁路局董事会复核结果最快9月内通报。

泰国铁路局铁路运营处副主任塔农萨透露称，全长169公里、总投资额160亿泰铢的佛统至华欣复线铁路项目竞标工作已经结束，整个竞标过程非常顺利并未收到投诉方面的指控，STEC工程和ASAE1964两家公司成功中标该段工程项目。预计泰国国家铁路局董事会竞标结果复核结果最快9月内通报。

其中，STEC工程以75.20亿泰铢的最低报价获得该项目的第2号合约，而ASAE1964工程则以81.98亿泰铢最低报价获得了该项目第1号合约。

他说，该项目是泰国复线铁路项目1期规划方案中一个重要的组成部分。复线铁路项目总体规划方案1期工程项目共有5条线路，全长668公里，总投资额920.31亿泰铢。按照官方工作推进紧张1期项目工程招标工作必须在9月内全部完成，以便启动2期、总长度2217公里、投资额达到3980亿泰铢的招标工作计划。

而目前仍还待招标的1期复线铁路规划投资线路和造价有，1、玛卡堡至春唐吉拉道段，全长132公里，总投资额285.05亿泰铢。将拆分为3个子合约，合约1：玛卡堡至空卡喃集段，投资额77.21亿泰铢；合约2：空卡喃集至春唐吉拉，投资额为70.60亿泰铢；合约3：隧道工程，投资额93.99亿泰铢。其中合约1、2投标方名单公布时间是8月21日，而听取报价时间则是9月1日；合约3投标方名单公布时间是8月28日，而听取报价时间则是9月7日。

2、华富里爬南坡段，全长116公里，总投资额239.21亿泰铢。同样将分拆为2个子合约，其中合约1：高架桥段部分，投资额101.47亿泰铢，投标方名单公布时间是8月28日，听取报价时间则是9月7日；而合约2：为普通路基段部分，投资额88.13亿泰铢，投标方名单公布时间是8月21日，听取报价时间则是9月4日。