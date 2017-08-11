泰国承办2017年国际珠宝同盟协会（CIBJO）大会，时间11月2-7日

泰国中华日报8月11日报道 泰国商业部官方消息称，泰国将承办2017年国际珠宝同盟协会（CIBJO）大会，时间定在11月2-7日。促进对外贸易厅厅长玛丽女士表示，此次活动将与国际珠宝首饰同盟协会共同举办，预计将有来自全球400多位业内专业人士参与。

泰国商业部促进对外贸易厅厅长玛丽女士透露称，将与国际珠宝首饰同盟协会共同举办2017国际珠宝同盟协会年度大会，双方确定此次会议举办的时间定为2017年11月2-7日。预计此次活动将吸引来自42个国家300-400位业内专业人士参加。

通过举办类似的活动既能充分向国际同行展示泰国珠宝首饰产业发展的现状的实力，同时也是向国际同行传达一种积极信号—政府正努力将泰国打造成为东盟最大的珠宝首饰交易和制造中心的愿景。按照规划进展，该目标将在未来4年内实现。

据悉，目前泰国珠宝首饰年出口总值约为140亿美元，折合泰铢5000亿泰铢。而截至今年上半年珠宝首饰出口已经完成2000亿目标，以及全年能够确保总出口总值5000亿泰铢的水平。珠宝首饰产业在国民经济中占有重要的地位，目前GDP占比约为6.5%。

她补充说，珠宝首饰产业还是继汽车及配件和电子产品出口之后第三大出口产业。同时还能提供上百万的就业岗位需求。此外，政府还想珠宝首饰加工企业提供原材料进口零关税的扶持政策。