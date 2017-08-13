美国弗州“另类右翼”集会引发冲突 至少3死35伤

中新社华盛顿8月12日电 美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔市12日的“另类右翼”集会引发暴力冲突，当地警方称目前至少3人死亡、35人受伤。

当天，一场名为“团结右翼”的集会计划中午在弗吉尼亚大学所在地夏洛茨维尔市的解放公园举行，由于参与集会的白人民族主义者与反对者在上午就提前抵达现场并发生暴力冲突，弗吉尼亚州州长特里·麦考利夫宣布该市进入紧急状态以应对“另类右翼”集会引发的暴力冲突，当地警方宣布该集会非法，要求参与者和抗议者离场。

当天下午2时许，一辆灰色轿车突然冲进反对集会者的游行队伍。夏洛茨维尔市官方推特称，已有1人死亡、19人受伤。此后，又有一架直升机在该市坠毁。美联社引用弗吉尼亚州警方说法称，直升机驾驶员与一名乘客死亡，此二人与当天的集会有关。

麦考利夫在当晚的新闻发布会上称共有3人死亡，但他没有说明详情。夏洛茨维尔市警察局长艾尔·托马斯说，一名32岁的女性在汽车撞人事件中死亡，肇事男司机已被逮捕，警方将其视为凶杀案调查对象。另有35人在与集会相关的对峙中受伤。

11日晚间，有数百名举着火炬的白人民族主义者在弗吉尼亚大学及附近游行，并与反对者发生冲突。白人民族主义者喊的口号不仅有“白人的命也重要”、“你们不会取代我们”，还有与纳粹相关的“鲜血与国土”等。

弗吉尼亚大学校长特蕾莎·苏利文12日发表声明，强烈谴责11日晚间的游行，并称有数人受伤，其中包括一名校警。另有一人被警方以袭击与破坏秩序的罪名逮捕。

据美国广播公司报道，白人民族主义者在夏洛茨维尔市集会是为了抗议该市议会投票决定将罗伯特·李将军的雕像从解放公园移走。李将军是美国内战期间南方联军司令，今年6月以他的名字命名的公园被改名为解放公园，但他的雕像至今仍在解放公园。

麦考利夫在12日晚间的新闻发布会上对白人民族主义者喊话：“回家，你们在此不受欢迎。你们太可耻了。”

早前，美国总统特朗普对夏洛茨维尔暴力事件发表声明称，以最强硬的言辞谴责各方充满仇恨、偏执和暴力的恶劣表现。他说，这种仇恨分裂必须立即停止。

“另类右翼”是最近几年在美国兴起的一股极右思潮，除了支持传统右翼的保守思想，也反对移民、反对多元文化、反对政治正确，同时还鼓吹白人至上等。