男子半夜睡不着捡起砖头砸警亭 只因看它“不顺眼

本报讯(记者 潘国武 实习生 覃芳婷)穿横条格子的长发男子，手持两块砖头砸向民族金洲路口附近的警亭。8月12日凌晨，南湖警方在金湖广场将嫌疑人黄某抓获。而说起为什么要砸警亭，黄某竟说自己晚上睡不踏实，看警亭不顺眼。目前，黄某涉嫌故意毁坏财物已被刑事拘留。

“拍什么拍，有什么好拍的？”8月12日下午2时许，黄某被南湖公安分局南湖派出所民警押去指认现场。看见有人在一旁拍照，黄某嘴里不停念叨。

8月9日早上，南宁市交警支队七大队的民警来到民族滨湖路口发现，警亭的两块玻璃被砸了。其中一块玻璃被砸出一个大窟窿，整块玻璃都碎了。地面上，掉落有不少玻璃碎片。一旁的警用摩托车尾箱和警灯，也遭受破坏。

当时，在附近打扫卫生的清洁工人说，清晨5点多就发现了。

距离民族滨湖路口100多米远的民族金洲路口，交警岗亭也同样遭到人为的恶意打砸。奇怪的是，两个岗亭里的办公物品并没有丢失。当时，很多过路市民认为，打砸警亭的人，肯定不是冲着财物而来。

据南湖公安分局南湖派出所民警介绍，他们到现场勘查发现，总共有3块玻璃、15块电子显示屏被砸烂，停放在岗亭旁的摩托车、电动车头盔等都被砸坏。

南湖警方通过周边的监控视频追踪发现，两个警亭被砸均系一名男子所为。这名男子身高约165厘米，砸东西时身穿白色横条格子上衣黑色短裤，初步分析该男子极有可能为流浪乞讨人员。

8月12日午夜1时许，民警在金湖广场将该案嫌疑人抓获。经讯问查实，嫌疑人黄某，今年28岁，其供述，从2016年底开始到南宁市流浪乞讨。随后，民警在黄某的背包里搜出作案时穿着的那套服装。

黄某说，8月9日午夜2时许，他在民族滨湖路口绿化带睡觉，起身后捡起路边的砖头砸向路口的交警岗亭。随后，他步行至民族金洲路口，又捡起路边的砖头砸向交警岗亭。

警方核查发现，黄某此前并没有受到过公安机关、交警部门的打击处理。那么，黄某为什么要拿砖头砸向警亭呢？黄某说，因为睡觉不够踏实，又看不顺眼警亭，所以砸。据警方介绍，黄某接受审讯时能对答如流，精神状态不错。至于黄某是否有精神方面疾病，还有待做进一步鉴定。

目前，黄某涉嫌故意毁坏财物已被刑事拘留。

来源：南宁晚报