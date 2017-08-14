泰国零售业将启动2017年以来最广泛的促销大战

泰国中华日报8月14日报道 为填了上半年销售和利润下滑缺口，泰国零售行业将整合品牌商在下半年举行大规模营销行动计划，重燃消费者购买力将是决定零售商能否扭转全年颓势的关键。

在经历了上半年低迷的行业表现后，泰国零售行业似乎感受到了消费购买力下滑所带来的经营压力，为了缓和行业这种低迷的势头以及重燃消费者的购买热情，他们正整合品牌企业试图在下半年启动一系列大规模的行销计划。一方面是提高零售行业总的销售额，另一方面也希望消费者实体店购物习惯能以延续。

泰国国内消费持续低迷的事实已经引起多方的担忧，这样的影响不仅表现在大型上市零售集团企业，还表现在非上市零售企业。家庭收入减少是影响消费支出的关键因素之一。农产品价格低迷以及采购新种子支出消弱了农民家庭可支配收入占比。此外，雨季提前导致建筑工程进展难以持续从而影响了工人日均收入稳定。

但不管怎样，从目前掌握的情况看，得益于出口超预期的增长以及旅游持续升温，预计今年全年经济增幅上看3.4%。尽管零售行业的总体利润仍表现较好，但主要来自经营成本控制效能得到提升，而非来自销售额增长。

据罗宾逊商场释出的2017年上半年营收数据，上半年净利润13.10亿泰铢，同比微幅上涨，而总营收额143.60亿泰铢，同比则下滑了0.2%。

而HOME PRO居家商场释出的第2季度营收数据，第2季度总营收额157.73亿泰铢，同比增0.88%，而净利润11.3120亿泰铢，同比增14.19%。其中来自销售方面的总收入为148.02亿泰铢，同比增1.20%，且主要来自新门店的销售贡献。

另外来自租赁和服务方面的营收额为4亿1712万泰铢，同比增1.28%。来自旧门店的销售额并未达到预期目标。开泰证券释出的报告指出，下半年零售行业将启动大规模的行销行动计划以重振国内低迷的消费购买力。