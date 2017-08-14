泰国电商催热“妈妈经济“—5大收益行业

泰国中华日报8月14日报道 泰国促进产业发展局称，某机构于近期发布的2017年泰国电子商务妈妈市场5大类商品需求报告结果显示，电商行业的发展正催热泰国“妈妈经济”，妈妈不仅是母婴商品主要购买人群，更是家庭经济的决策人。除了婴儿用品外，保健品、时尚商品、化妆品以及数码产品和APP运用都是妈妈们关注的领域。

泰国促进产业发展局局长帕素指出，泰国电商市场的发展正催热了“妈妈经济”的逐步发展成熟。他说，女性居多的泰国基本国情也为该市场的发展提供了一个不错的平台。妈妈作为家庭成员中一个重要的女性成员，不仅是家庭经济大权的管理决策人，更是母婴商品主要的购买人群。

妈妈们拥有更高的消费购买力和支付能力，尤其是新生态的妈妈们，他们组成了泰国母婴商品市场重要而稳定的消费客户群体。他们关注最高的5大商品分别是，婴儿用品、保健品、时尚商品、化妆品以及数码产品和APP运用等。在选择购买物件时相比其他类客户更加清晰，也非常重视购买体验，特别是晚上购物等。

据悉，目前泰国全国范围内年龄在21-35周岁且子女年龄不超过16周岁的妈妈或者准妈妈人数大约在800万人。他们不仅具有绝对的消费购买决定权，对于商品需求也呈现多样性，尤其是他们都是电子商务盛行时代的准妈妈或者妈妈，对于新生事物也是充满很多好奇心。

报告显示，他们在家观看电视的时间正在减少，而在移动智能社保上花费的时间则越来越多。比如通过手机访问有关育子的方案，通过网络购买商品，着装也更加迎合当前的流行时尚，同时也更热衷选购对健康更有益的有机食品。

泰国妈妈市场5大商品流行趋势，1、婴儿用品，尤其是特殊功能的产品。比如益智、有助开发婴儿智利、婴儿发展，纯天然婴儿服饰、婴儿沐浴露、婴儿浴巾、天然橡胶玩具以及婴儿食品（如奶粉）。2、保健品。美容保健品、健康保健品、有治疗疾病的保健品等。

3、时尚商品。有质量保障的时尚商品（除了剪裁外，还包括布料品质等）。预计今年泰国时尚行业总值将达到9000亿泰铢。4、智慧数码产品或者以服务为主的运用APP程序等。5、化妆品。孕妇专用化妆品，包括护肤品、香水、口红以及防裂润肤露等。预计该市场今年规模将有望增至3000亿泰铢。