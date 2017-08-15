新浪娱乐讯 泰国人气小天王，“颜值与才艺齐飞，唱功共演技一色”的Mike与《中餐厅》的五位青春合伙人在泰国象岛“偶遇”了。不仅如此，Mike与同行的两位友人居然还自愿留下来做《中餐厅》的“一日帮工”，这究竟是为什么？

周冬雨回来，崔老师离开，《中餐厅》又开始了新一天的忙碌，迎来了新的客人。前方向五位青春合伙人走来的是两位颜值爆表的小哥哥和一位貌美如花的小姐姐，其中一位小哥哥尤其出色的盛世美颜更是惊呆了几位青春合伙人。正在前台忙碌的店长赵薇抬头一看发现事情并不简单，如此好看的小哥哥必然“来头不小”。

青春合伙人掩藏不住一颗“熊熊燃烧的八卦心”，立即便展开了一波“循序渐进”的询问攻势。“你是泰国人吗？”“我怎么觉得你这么眼熟啊，好像是很有名的人吧？”闲聊一番之后，青春合伙人也了解到了三位客人的一些“爆炸性”信息，原来，店长赵薇口中夸赞的那位尤其好看的小哥哥竟然是泰国人气偶像，集颜值、唱功、演技、才艺等多种才华于一体的Mike。

作为泰国超人气偶像，凭借着在泰版《一吻定情》和泰版《浪漫满屋》中精湛的演技，无论是在泰国，还是在海外，Mike都俘获了一大票迷弟迷妹的“芳心”。在外面是迷弟迷妹们的爱豆，来到了《中餐厅》，Mike也秒被中餐厅的菜品所征服，不仅连连夸赞味道一级棒，还坚持“光盘”行动，一丁点儿也不想浪费。

另外，在吃饱喝足之后，Mike和朋友居然还主动向店长赵薇“申请”留在中餐厅帮忙。坐在这里安静的吃饭就俨然一道亮丽的风景线，那要是做“一日帮工”，中餐厅的生意必然也会火到爆，思及至此，店长赵薇还能怎么办？当然是选择答应他啊。Mike为何会突然决定要留下来帮工？难道真的像网友猜测的那样，是因为张亮受伤，特地请来Mike救场？他与青春合伙人之间又会擦出怎样的火花呢？本周六晚十点，湖南卫视《中餐厅》，Mike和你们不见不散！