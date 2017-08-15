美媒:2024年印度将超中国成世界人口第一大国

据美国“石英”网8月14日报道，到2024年，印度将超越中国，成为世界人口第一大国，与此同时，印度必须准备好应对快速变化的经济。

报道称，21世纪的后几十年里，印度将一直保持世界第一人口大国的头衔。目前，印度现有人口为13.4亿，自70年前独立以来，增长了近乎4倍。中国现人口数为14.1亿，与印度同期相比，人口增长了仅近一倍。印度每年新增人口1500万，人口增速居世界第一。现阶段，印度和中国的人口均超过10亿，根据预测，到2100年，两国的人口数量差距将扩大至5亿。

据报道，印度人口的长期增长，主要为生育函数，具有不确定性。对此，联合国人口预测机构指出了一些可能的情况。例如，如果印度当前的生育率为，平均每个女性生育2.3个孩子，并保持不变，到2050年，其人口数将增长至18亿，到2100年，将增至25亿。即使在即时替换生育(instant-replacement fertility)不断变化的情况下，假设印度的生育率即刻降至每个女性生育2.1个孩子，其人口数到21世纪末仍将增长至19亿。

据联合国的中期规划假设，到2035年，印度的生育率将下降至低于替换水平，并在随后的几十年间，保持平均每个女性生育1.8个孩子的水平。因此，印度人口数预计将于2060年达到峰值17亿，到2100年将降至15亿。不过，保守预测，生育率如果快速下降，至每名女性生育1.3个孩子，印度的人口数将在2040年左右达到峰值15亿，到2100年降至9亿。

然而，尽管印度目前的生育率已降至20世纪80年代后期的半数水平，这一下降趋势可能不会持续。在过去8年间，采用避孕措施的人数下降了近35%，流产次数和紧急避孕药的使用翻倍。具体地说，口服避孕药片、避孕套和结扎分别下降了30%、52%和73%。

报道称，2017年，印度卫生健康部在印度七大邦的146个高生育率地区发起了一项运动，提倡采用现代避孕措施，以达到稳定人口数的目的。印度的避孕普及率为52%，流产对许多女性来说，已经成为替代型的避孕措施，尤其是对于来自贫穷家庭的女性。几十年来，印度主要依赖女性绝育作为主要避孕措施，每年资助400万例输卵管结扎手术，这一数字比其他国家都高。2016年，政府在官方设施中引进了免费的注射型避孕措施，大力推动医疗避孕系统的现代化。

而且，印度相对年轻的人口年龄结构也是印度人口增长快速增长的原因之一。报道称，印度人口年龄的中位数为27岁，而中国的中位数年龄为38岁。18岁以下的人群数占印度人口的三分之一，而在中国，这一比例仅为五分之一。

除此之外，然而，由于生育率下降到接近替换水平，印度人口正在走向老龄化。据预计，到2050年，印度65岁以上的老年人所占比例预期将达13%，每位老年人对应的成年就业人数也将由11下降至5人。且印度在降低死亡率方面取得了巨大进展。20世纪60年代中期出生的人口平均预期寿命为44岁，如今，预期寿命已增长至68岁。目前，印度每千名出生儿童中有38例死亡。早婚和怀孕导致了过多的孕产妇死亡。印度女性的预期寿命比中国的同龄女性少8年。

除了这些原因之外，社会习俗导致的男女比例不均衡也是印度人口持续增长的动因之一。目前，印度人口大部分分布在农村，由于人口的迁徙流动，特别是年轻人寻求工作，印度的城市人口比例预期将会上升。到21世纪中期，印度的一半人口，即约8.3亿人口，预计将会成为城市居民。这将对政府提供基本服务和基础设施的能力带来显著挑战。据报道，约五分之一的印度人口当前生活在无电的环境中。

印度的健康保障也相对滞后，据预计，近一半印度儿童营养不良。印度成为世界第一人口大国后的另一项公共健康挑战是半数以上的农村人口缺乏卫生设施。而且报道称，半数以上的印度人口生活在灾害(如地震，洪水，飓风，干旱和台风等)多发地区。政府部门开发提前预警系统、提高社区的准备程度和应对能力也将受到挑战。

来源：环球网