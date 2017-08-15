泰国将启用新一代智能驾照，新版最大变化加入“二维码”

泰国中华日报8月15日报道 泰国将启用新一代智能机动车驾驶证，新版驾照最大外观差异就是加入“二维码技术”。旧版仍就可以使用，而本月15日起新发驾照将全部采用新版。

泰国陆运厅消息称，从本月15日起新申请的或是更换新驾照的市民将全部采用带有二维码技术的新版驾照。新版驾照除了更加安全外，防伪造能力更强，加入了二维码等技术含量更高的新技术。

该厅厅长萨尼说，新一代机动车智能驾驶证将能够更好的满足未来开发软体运用，更快更好的识别持卡人信息，提升陆运公务服务效率。与此同时，为了加快泰国机动车驾驶国际化步伐将从本月15日起取消纸质版驾照的使用，尽快完成新一代驾照的变更工作。

据悉，此次新一代驾照变更工作，陆运厅将给予，每人100泰铢手续费减免优惠。即1年期临时驾照，原规定每人缴费305泰铢，现仅需205泰铢；普通个人驾照原规定每人缴费605泰铢，现仅需505泰铢。而，新一代技术的智能驾照变更工作将从今年9月4日起全面铺开。

而泰国新版驾照在东盟10个成员国内仍然具有同等的法律效率，即持有泰国新版驾照就能够在包括新加坡、菲律宾、老挝、缅甸、越南、柬埔寨、不丹、马来西亚、印尼等国不用更换国际驾照就可以自驾。