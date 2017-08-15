泰国央行报告指出：信用卡信贷消费状况改善

泰国中华日报8月15日报道 泰国央行发布的6月份全国信用卡消费资料显示，状况得到轻微改善，表现在信用卡信贷消费余额以及发卡量上。截止2017年6月底泰国全国信用卡保有量1985万张，环比增加10万张。

泰国银行（央行）于近期发布的2017年6月份全国信用卡消费资料数据显示，各方面状况得到改善，尽管信用卡信贷消费仍维持在较高的水平。截止6月底全国信用卡保有量共计1985万张，环比新增10万张。

其中信用卡信贷消费余额累计为3363亿8587万泰铢，同比新增25亿2955万泰铢。而不良信贷额同比减少，从一季度的98亿5947万泰铢、占比4.09%，减少至二季度的83亿3949万泰铢、占比3.43%。季比减少了15亿泰铢。

与此同时，信用卡消费支出也展现出改善的迹象。截止6月底全国信用卡刷卡消费余额约为1460亿2595万泰铢，同比新增57亿3362万泰铢，其中来自国内刷卡消费1220亿1779万泰铢，同比新增64亿3517万泰铢。而国外刷卡消费额95亿382万泰铢泰铢，同比下滑12亿5580万泰铢。

而央行个人信贷资料显示，截止6月底全国个人信贷账户共计1245万个，同比新增9万940个，累计信贷余额3359亿6400万泰铢，同比新增7.77亿泰铢。而个人不良信贷余额89.49亿泰铢，较前一个季度的98.44亿泰铢减少了8.95亿泰铢。

而来自中小企业信贷资料显示，出现了上涨。其中小额贷款余额30.71亿泰铢，环比新增3.53亿泰铢。其中不良贷款1.10亿泰铢，环比新增7300万泰铢。一季度中小企业不良贷款额仅有3700万，仅一个季度后就新增一倍显示中小企业经营状况堪忧，资金周转紧张问题突出。