小哥用英语送外卖成励志“网红” 已被大学录取

用英语送外卖的小哥

要去川外上学了！

他计划大二过口译考试，想上央视英语脱口秀

8月14日，因用英语送外卖走红网络的川外“外卖小哥”毛召木再次回到了老地方——川外。不过，这次他的身份变了：他被川外成人自考本科英语专业录取。

毛召木望着川外“博文楼”，他的双手反复抚摸录取通知书，很果断地对记者说，“我短期内的梦想算是实现了，从此我再上这栋楼，就不是‘送外卖的’，而是学生！”

他是励志“网红” 大学生们都很佩服他

18岁的毛召木是重庆璧山人，他走红网络是因为和顾客特殊的打交道方式——用英语发信息告知领取外卖。

今年3月15日，重庆晨报《外卖小哥凭英文短信走红网络，自学英语立志当同译》的报道，使毛召木迅速走红并受到多方关注。

5个月过后的8月14日下午，毛召木穿一身红——红色的运动背心、运动裤、运动鞋，从璧山到川外报到。这是他的“大喜”日子，他说要穿着喜庆的红色见证这一天。

走红后的毛召木，每天在送完外卖后，依然利用空余时间背英语单词。

微博网友@方木大神这样评论毛召木：“别人没在大学都在刻苦努力，你在大学干着什么？我们都应该以他为榜样！”

川外英语专业大四学生陈思宇，多次在点外卖时备注要毛召木送，“有梦想谁都了不起，我们都很敬重他这样有梦想的人，每次拿到外卖，我都会对他说鼓励的话。”

他在坚持梦想 父母鼓励他有梦就去追

毛召木说，他从初中开始，就出现严重偏科，英语和语文成绩还不错，但数理化每次都不及格。进入高中后，毛召木偏科的情况更严重了，读完高一上学期后，他坚持辍了学。

辍学后的毛召木与高中英语老师有过一番促膝长谈，“高中英语老师是通过自考进入的大学，我不读高中也是可以进入大学的。我也确定了自己的目标：自考川外。”

此后，毛召木辗转各地打工，最终，想学英语的他在川外半山腰一家餐厅送外卖，此后就有了用英语发外卖信息的“外卖小哥”。

当时，毛召木就下了决心：一定要更加努力地学习英语！一定要读川外英语专业！一定要坚持自己的梦想！

他在挑战自我 上海高校老师帮他学英语

每年，川外成人自考本科的申请时间是7月下旬。7月初，毛召木就辞掉了送外卖的工作，回到璧山家里准备申请的相关材料。

自7月下旬递交申请到8月10日收到通知书的这段时间里，毛召木隔三差五就去邮局问有没有自己的邮件，以至于后来邮局工作人员甚至听着脚步声就能判断出，是毛召木来了，“最后终于等来了通知书，我们一家人都特别兴奋。”

第一学期要考英语四六级，毛召木说，四六级考试对自己来说是个新的挑战。

“我每天早上7点起床，扒拉两口稀饭就开始做四级阅读理解专项训练。”毛召木说起备战四级的经历，“一早上可以做8到10篇。中午1点左右饿了就自己做点简单饭菜，吃了就又做题。”

说起这么刻苦的原因，毛召木露出感激的神色。他说，还有一位好心人一直在帮助自己学习英语。

3月份毛召木走红网络后，一位在上海高校供职、叫Kevin的老师给毛召木寄来一张明信片，表示希望在网络上帮助毛召木学习英语。从那以后，Kevin几乎每天都会从QQ上给毛召木发来十篇自己整理的BBC英语音频让他翻译，并指导他改进。毛召木曾询问多次，但是Kevin并不愿留名。

毛召木说，Kevin老师在学习上帮助自己特别多，也让他感觉到：学习英语也许并不是他一个人的事情，有那么多人的鼓励，自己必须更加用功。

他有两大愿望 上央视脱口秀，带父母去旅行

毛召木的父母都是璧山的农民，家里还有一个4岁的妹妹。

毛召木家里有近10亩地，父亲快50岁，妈妈有三级残疾，不得不请别人来帮忙种地。“打药、插秧、割藤、灌溉，每一个步骤都要劳动力。”毛召木说，自己平日不在家，爸妈又不能干太多重活，请人的开销特别大，“一年到头结算收入，我们家已经连续好几年亏钱了。”

这次来川外，毛召木的妈妈王西莲拿出自己最后不多的“老本儿”给他当生活费，“当妈的无论如何都要让屋头的娃儿有书读。”

“我这辈子最感谢的就是爸妈。”毛召木说，“我要抓紧时间，在爸妈老去之前赚到钱，带他们去三亚看看海，怕以后他们老了就坐不了飞机了。”毛召木说，父母从未离开过璧山，旅游对他们来说是一件不敢奢望的事。

毛召木很憧憬大学的生活，他计划大一考过英语四六级，大二考过专四、国家口译考试，“大学期间我还想上中央电视台的英语脱口秀节目，我会更加刻苦地学习，要么就不上，要上就要表现得完美！”

来源：重庆晨报