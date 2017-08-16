泰国火车提速后将于本月28日迎来提价

泰国中华日报8月16日报道 泰国铁路在迎来提速的同时，也将迎来新一轮的涨价态势。据悉国家铁路局决定从本月21日起，对新购入的共计115列火车实施价格上调，调整涨幅15-20%不等，即每人每次涨幅在100-200泰铢之间。

泰国国家铁路局发布公告称，从本月21日起，将对新购入且投入运营了一段时间的共计115列火车票价实施价格调整。据悉，此次上调火车票价主要是1、2等仓票价，涨幅区间在15-20%泰铢，即每人每次涨100-200泰铢。

官方解释称，调价主要是依据服务质量的提升，尤其是火车运行速度得到极大的提升。此外，新运营的火车还配置了更多的便捷服务设施，比如，带关闭系统的卫生间，LED液晶显示屏、增加车内的卫生清洁频率，当然还有驱蚊设备等。可以说，调整后的票价才能更好的反应服务质量的提升。

据悉，这115列新型火车目前主要服务在4条线路上，从去年11月投入运营以来就一直在做票价折扣优惠活动，2等空调卧铺火车票价为每人731-945泰铢，1等空调卧铺火车票价每人1120-1594泰铢。经过一段时间的运营后上座率也从最初的69-70%提高至75-80%。

泰国铁路局列车运营业务部副主任塔农萨称，本月21日调价后，1等火车票涨幅最高不超过每人每次200泰铢，2等火车票涨幅最高不超过每人每次100泰铢。调价符合服务质量的提升，两者是相匹配的。

他认为，旅游旺季火车上座率有望达到85-90%，而淡季上座率也平均能够达到70-80%，预计全年上座率将有望达到80%。