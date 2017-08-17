云南村民遭黑熊袭击多处被抓伤 遇熊装死管用吗？

12日8点30分左右，大姚县62岁村民李某某在山上捡菌时，突遇黑熊袭击，造成头部、腰部、大腿两侧抓伤。14日，大姚县森林公安局通报了这起黑熊伤人事件。

李某某是大姚县湾碧乡碧拉乍村委会大羊窝子村村民，出事地点就在附近的大羊窝子山。黑熊袭人后很快逃离现场，在家人和村民的帮助下，受伤的李某某被送到村卫生室救治，同时报告给相关部门。

接到湾碧乡林业站报告后，大姚县林业局、县森林公安局立即协调湾碧乡政府派出救护车赶往救治，初步处理伤口后，将李某某送到大姚县人民医院。

当天16点半，李某某在县医院外科做了缝合手术。随后县林业局、县森林公安局、县野保办工作人员到病房慰问看望了受伤村民及家属，对黑熊伤人的经过进行调查核实，并对野生动物肇事造成人员伤亡的有关保险保障政策作了进一步宣传，要求伤者积极配合治疗，县林业主管部门将迅速启动野生动物公众责任保险程序，足额为伤者提供医药费、误工费、陪护费、伙食费、车旅费等费用保障，排除伤者后顾之忧。

2015年以来，大姚县湾碧乡辖区内(环百草岭区域)已发生黑熊肇事伤人事件3起，受伤群众均得到救治及合理赔偿。

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野外遇熊，装死管用吗？

“许多人都听说过，遇到熊最好的求生方法是躺下装死，因为熊不吃死了的动物。这个说法对吗？”专家认为，这并不靠谱，遇熊装死逃过一劫只是极其幸运的。

南京红山动物园办公室李主任表示，在日本和欧洲确实有过装死躲过熊袭击的例子，不过是极个别的情况。首先熊可能并不饿，其次没有多少人有这样定力。请记住，远距离避开熊，比正面遇见后逃跑更有用。

“熊胆子很小，远远知道有人在附近大部分会选择避开。人在野外遇险一般都是侵入熊的领地，或做出对它们有威胁的举动。此外，在野外遇到小熊时，应迅速远离，因为熊妈妈一定在不远处，为保护幼崽，熊妈妈会做出任何事情。”

来源：云南网