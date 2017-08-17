八部门开展互联网低俗色情信息整治 3家网站被处罚

中新网8月17日电 据全国“扫黄打非”办公室官方网站消息，近日全国“扫黄打非”办公室等八个部门，在全国范围开展互联网低俗色情信息专项整治。北京对今日头条网、网易网、凤凰网传播含低级庸俗、夹杂淫秽、色情等内容网络出版物的行为，分别予以罚款并要求3家涉案网站对相关频道停业整顿1周。针对近期二手货网上交易、学习类APP等网上应用涉“黄”及网上制售传播涉未成年人淫秽色情有害信息等问题，全国“扫黄打非”办协调相关部门深入调查。

全国“扫黄打非”办公室负责人介绍，此次专项行动主要有三项重点任务。

一是严格督促互联网企业落实内容把关责任，互联网站、应用程序、微博、微信、搜索引擎等相关运营企业必须强化内容安全管理，深入开展自查自纠，有效提升对低俗色情等有害信息的识别和处置能力。

二是严厉打击含有低俗内容的违法互联网广告，重点监管涉医疗、药品、食品、保健品及投资收藏等内容的互联网广告，深入查处以低俗色情图片、视频等诱导点击、推广网站的行为，依法整治含有低俗色情内容的违法广告。

三是大力清查低俗网络游戏，严禁以打“擦边球”为噱头、内容低俗的游戏网上传播，坚决处罚以低俗色情广告进行游戏推广的企业。全国“扫黄打非”办公室要求各地“扫黄打非”办公室利用各种网络监测力量进行全网监测，及时有效发现相关违法违规行为。

据介绍，目前，按照全国“扫黄打非”办公室转办线索，北京市“扫黄打非”办公室已协调北京市文化市场行政执法总队，对今日头条网、网易网、凤凰网传播含有低级庸俗、夹杂淫秽、色情等内容网络出版物的行为，依法进行了行政处罚，分别予以罚款并要求3家涉案网站对相关频道停业整顿1周。同时，针对近期二手货网上交易、学习类APP等网上应用涉“黄”及网上制售传播涉未成年人淫秽色情有害信息等问题，全国“扫黄打非”办公室已协调相关部门进行深入调查。

全国“扫黄打非”办公室负责人强调，一旦发现从事低俗色情信息制售传播的组织和个人，一律依法严厉惩处，绝不姑息；对不积极履行信息内容安全管理义务，致使低俗色情信息大面积传播的网络运营者，将会同有关部门依法约谈、处罚并公开曝光。

全国“扫黄打非”办公室号召广大网民依法上网、文明上网并积极举报相关网络不法行为。全国“扫黄打非”办公室举报中心24小时举报电话12390，或通过中国扫黄打非网、“扫黄打非”微信公众号、“扫黄打非”客户端在线举报，一经查实，依相关规定予以奖励。

据悉，专项行动自8月份开始，分为部署准备、整治行动、全面总结三个阶段，至9月底结束。