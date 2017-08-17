“一带一路”倡议推动汉语之花开遍泰南

16日，刚刚送走一批昆明游客的泰国导游阿兰正在公司里忙前忙后，为接待马来西亚的华人游客做好准备。

今年43岁的阿兰是泰国新友旅行社的中文导游。作为第三代华裔，阿兰流利的中文成为她求职的“敲门砖”，她所在的旅行社，会讲中文是导游的必备技能之一。

“自中国提出‘一带一路’倡议以来，中国和泰国东部经济区的对接、与泰国南部(下称泰南)地区的人文交流日益密切。”中国驻宋卡总领事周海成接受中新社记者采访时表示，这使得泰国南部再次掀起学习汉语的热潮。

2016年12月，泰国合艾国光中学孔子课堂从全球140个国家(地区)的1000多所孔子课堂中脱颖而出，荣获中国官方颁发的“先进孔子课堂”奖。

国光中学的孔子课堂带动了周边地区的汉语教学，该校每年组织的汉语桥、汉语营等活动吸引了泰南14府的几十所中学、2000余名中小学生参加。

泰南的汉语教育成绩显著，一方面是因为泰南华人华侨占比较大：据泰方估计，泰南970万人口中有接近23%的人口具有1/4以上的华人血统。很多华人华侨慈善家均大力支持汉语教育。

另一方面，中国各地与泰南地区在橡胶产业、水果产业，尤其是旅游产业的合作日益密切，对双语人才需求旺盛。泰南是中国游客出境游的热门目的地，根据泰方统计，2016年到访普吉、甲米、苏梅岛等地的中国游客总人数已超过350万人。随着今年4月云南昆明直飞泰国合艾航线的开通，更多中国游客来到泰南旅游。

本月11日，泰国国家旅游局合艾办事处处长帕努·瓦拉密向中国驻宋卡总领馆提出，希望对宋卡及合艾地区直接从事旅游行业的从业者进行职业汉语培训，以便更好地服务中国游客。

对此，周海成表示高度赞赏。他说，中国驻宋卡总领馆将积极支持、推动泰国有关方面对旅游从业者开展包括汉语学习在内的职业技能培训，希望泰方不断加强旅游市场监管，提高服务质量，确保中国游客人身财产安全。

来源： 中国新闻网