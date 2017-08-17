2017年泰国国际物流展曼谷登场

出席2017年泰国国际物流展的领导及嘉宾合影。

泰国中华日报8月16日报道 2017年泰国国际物流展（TILOG LogistiX 2017）于16日在曼谷眉特·挽纳国际贸易展览中心举行。此次国际物流展由泰国商业部国际贸易促进厅联合著名会展集团利亿国都共同举办，将展出至18日。

本报记者了解到，此次展会一共汇聚了来自25个国家的415个品牌，全面展示泰国以及“东盟+6”各国在商用物流领域的设备、技术及服务，为开拓本地区特别是CLMV国家市场奠定基础。展会举办期间，还将配合举行20多项国际性的物流行业座谈会、研讨会，来自东盟+6国家的业内资深人士将向与会者介绍数字时代的国际运输与物流知识，来自世界银行的专家将介绍CLMV国家迈向物流4.0的相关现状。

商业部长助手乃威匿彩·尖靖主持开幕式并致辞。

商业部长助手乃威匿彩·尖靖主持当天的开幕式并致辞指出，2017泰国国际物流展的举办，是按照国家发展战略，特别是提升泰国物流效率规划进行的。物流业的发展，将对泰国经济增长产生重要作用，因为物流业的优化，将大大提高制造业产品的附加值，每年为国家创收4000亿铢，并可以为国家创造100万个就业岗位。

利亿国都董事总经理易沙拉先生透露，“2017年泰国国际物流展”集合了官方及民间业者的力量，将此项展会做到更国际化。今年展会涉及的领域包括运输设备、物流系统、传送、仓储配套等。与物流有关的企业将在展会上展示多项新科技发明，如仓库自动化存储技术，通过以较低成本的技术创新使用，减少仓储管理成本。另外，多家科技企业还将展示仓储管理机器人的操作。

据了解，这是泰国官方第3年以TILOG LogistiX的名义举行展会，而其中的TILOG展会举办至今已有14个年头。今年的展会参展商有500多家，其中包括来自中国、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、柬埔寨以及韩国等的国际商家。预计展会3天，将有不低于10万人观展，为行业创造不低于3亿铢的交易额。

出席2017年泰国国际物流展的领导及嘉宾合影。