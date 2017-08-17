泰国央行维持1.5%政策决定符合市场预期

泰国中华日报8月17日报道 泰国央行16日例会上，以全票通过的结果维持现行1.5%政策利率不变的决定符合了市场的预期，接下来的关注点将集中企业界将如何应对在泰铢升值带来的影响。

泰国银行（央行）货币政策委员会秘书长兼货币政策部助理行长乍都隆在8月16日例会结束后的释出会上称，该委员会最终以全票通过的结果维持当前1.5%政策利率不变。但此次例会上有1位委员请假缺席。

他说，稳定政策利率能够更好的为经济成长提供支援。得益于出口和服务业持续稳定的增长拉动，上半年泰国经济展现出了良好的增长势头，但国内需求疲软以及收入分配不均问题也是不争的事实。

此外，来自企业的投资仍为展现出应有的效率，总体表现仍缓慢。原本期望政府投资支出能够超额完成计划目标，但实际结果却仍面临一定的挑战，比如，地方预算支出以及年中增补预算支出表现并不如预期那么理想。

但经济表现前景如何关键还是要看来自国外的风险，比如，主要贸易伙伴国的总体经济表现，尤其是美国政府新贸易政策行动方向。此外，地缘政治稳定也是影响未来经济表现需要考虑的因素之一。

由于投资者下调了对强势美元的信心，导致泰铢在内的东盟多个国家货币出现了大幅上涨的情况，而泰铢增幅在某些时段出现了更强的表现。因此，对于企业来说，必须密切关注国际汇率的波动。

至于出口未来表现，他说，出口总量高低取决于国外需求和供给是否充足，对于泰铢表现反应较温和，但泰铢过强多少还是会影响泰国出口表现，比如难以获得议价优势和利润被消弱。

至于发生在东北部和北部的水灾损失影响，目前初步评估认为损失额75亿泰铢，对经济影响非常有限，相比而言，灾民的生活和生产状况更令人担忧。