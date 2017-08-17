机场高铁造价涨至3080亿 PPP公私合作企业将获众多权益

泰国中华日报8月17日报道 泰国铁路局资料显示，连接“廊曼-素万那普-乌塔堡”三座国际机场高铁项目预计将耗资3000亿泰铢，项目将采取PPP公私合作的方式推进，而企业将获得50年的特许经营权。

泰国铁路局资料显示，连接“廊曼-素万那普-乌塔堡”三座国际机场的机场高铁项目预计将耗资高达3080亿泰铢，比之前计划整整高出了300亿泰铢。作为投资回报，参与项目企业除了获得该高铁项目50年的特许经营权外，还将获得包括马甲仙站铁路局所有的总计204莱土地以及高铁沿线两侧土地的商业开发权。

泰国国家铁路局轨道运营副局长乍莱说，机场高铁项目进展已经在本月9日的东部经济走廊开发管理委员会会议上做了通报，提出的新方案将使连接廊曼-素万那普-乌塔堡三座国际机场的高铁项目实现无缝对接。

目前初步设计的最低运行时速为每小时160公里，而最高为每小时250公里。轨道标准将采用国际统一标准的1.435米轨距，全长260公里的内将设置10个站，分别是，廊曼机场-挽赐-马甲仙-素万那普机场-北柳-春武里-是拉差-芭提雅-乌塔堡-罗勇。如果以每站到停的普通快速轨道，全程需耗时2个小时，而如果为特快，从廊曼机场到乌塔堡机场仅需1小时。

而票价方面，机场捷运线起价为每人13泰铢，每公里加2泰铢。而机场高铁起价为每人20泰铢，每公里额外加1.8泰铢。据悉，为了满足未来机场捷运列车后期维修需要，将在北柳建一个占地400莱的维修中心。

机场高铁项目投资将采用PPP企业承担全部投资费用的方式推进，预计投资总额高达3080亿泰铢，其中轨道基建和列车运行系统预算在2260亿泰铢。作为投资回报，企业将获得未来50年的特许经营权以及沿线部分土地商业开发权。据悉该项目经济投资回报率为12.8%，财务回报率为2.4%。

当然，如果一切工作进展顺利，该项目最快明年底有望破土动工，并于2023年建成并投入运行。预计日均运送旅客总量在16万9550人。