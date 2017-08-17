巴育：努力实现泰国人人均月收入破30000泰铢

泰国中华日报8月17日报道 巴育总理在2019年财年政府预算编制工作会议上向全国公务机关单位工作人员提出几点重要指示，要求除了以“区”为单位开展预算编制工作外，还要求预算编制符合国家未来战略发展总方针，考虑到政府4.0发展总体规划，竭力将泰国人均月收入提升至30000-40000泰铢的水平。

泰国总理巴育在向全国政府公务机关单位预算编制人员2019年年度预算编制工作讲话会议上提出了以下几点指示，首先，预算编制必须符合泰国20年总体发展纲要计划，响应政府4.0发展目标，努力实现国家富强人民幸福，社会经济快速稳步发展。

国家预算局在编制国家全年财政预算时必须改变之前以“府组”单位模式为“大区”单位进行编制，更好的实现全国6大区经济社会的平稳快速发展。最新官方数据显示，全国申请并符合低收入要求的人数在1100万左右，可见泰国人收入水平总体还很低。而以大片区的经济发展和收入增长模式将能够更好的通过发挥区域优势实现经济社会国民收入的全面增长。巴育总理给出了泰国区域经济发展6大片区，北区、中区，南区、东北区、EEC东区和泰南4府。

以清迈等北部经济区为例，经济增长非常突出，本身在当地就有丰富的兰纳等文化遗产，因此拥有发展旅游业的深厚资源底蕴。如果能够继续加强和缅甸、老挝以及中国西南省份的联系，将能够获得更大的发展空间。而政府也在努力加快推进北部铁路系统升级和投资的计划。

此外，为了增加泰国植被覆盖率，恢复那些被恶意砍伐森林的原貌，政府还提出了一个5年植树减税计划，鼓励企业和组织加入政府植树造林的计划。政府希望该活动能够改善泰国生态环境的同时，呼吁更多的人加入到保护环境和打击恶意砍伐的行动中来。

财长阿披萨则指出，2019年政府财政政策仍将以推进财政赤字的计划，通过政府财政支出引导经济发展，提升泰国未来综合竞争力。按照财政部计划2019年财政预算编制工作将比以往都要提前，如果以GDP同比增3.3-4.3%目标看，预计2019年财年政府财政预算总额约为2.9万亿泰铢，其中赤字额4500亿泰铢，而用于投资的预算支出合计6500亿泰铢。