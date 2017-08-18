美谴责巴塞罗那恐袭事件

中新社华盛顿8月17日电 (记者 刁海洋)美国总统特朗普17日表示，美国谴责发生在西班牙巴塞罗那的恐怖袭击事件。

特朗普当天在社交媒体推特上表示，美国将竭尽全力提供必要的帮助。他说，“(巴塞罗那)要坚强起来，我们爱你！”

美国务卿蒂勒森17日在华盛顿表示，有迹象显示，巴塞罗那发生的袭击事件是一起恐怖袭击。美国对遇难的无辜民众表示哀悼，对伤者表示慰问。美国将持续关注事态发展，并已准备好向西班牙执法及国安部门提供协助。

蒂勒森表示，美国驻巴塞罗那领馆以及全体美国驻西班牙外交人员已投入工作，为在西美国公民提供帮助。蒂勒森表示，全世界范围内的恐怖主义分子应该清楚，美国和盟友会想尽办法找到你们，并将你们绳之以法。

美国土安全部代理部长伊莱恩·杜克17日在一份声明中表示，该部门已经与西班牙政府取得联系，随时准备为西班牙应对此次袭击事件提供帮助。声明称，美国不会让恐怖主义成为一种“新常态”。相反，这种暴力行为只会更加坚定美国打击暴力极端主义分子以及捣毁恐怖组织网络的决心。

当地时间17日下午5时许，一辆货车在巴塞罗那市历史名胜景区兰布拉斯大道冲撞人群。这起事件已造成13人丧生，50多人受伤。警方称，已逮捕一名嫌疑人，此人被定性为恐怖主义分子。