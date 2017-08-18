泰国联运公交联盟考虑合并，以换取7年免竞标程序经营权

泰国中华日报8月18日报道 泰国联运公交联盟确定，支援政府公交改革大计，将合并旗下75家成员公司组成1家独立的联运公交集团公司，但请求得到联盟269条原运营线路未来7年的经营权。1人1日40泰铢的一日通票也在研究的范围。

泰国联运公交联盟正努力通过与当局协商中争取更多的利益保障，尤其是在政府推进公交系统改革计划决心越来越清晰的当下，顺意当局的意图支援公交改革计划的有效实施。泰国联运公交联盟主席帕塔拉瓦蒂女士表示，75家会员公司决定合并为一家独立联运公交集团公司，在确保获得原269条运营公交线路未来7年经营权外，同时也增强联运公交向当局争取利益的话语权。

据悉泰国公交系统目前由私营企业组成的联运公交联盟，以及由曼谷大众客运集团公司自营的国有公交相互竞争。代表私营企业的公交联盟共有公交车辆2000多辆，而代表国有的公交系统在运营线路上具有优势外，车辆状况相比私营要更差。

为了确保在此次公交系统改革过程中引入新的竞争者，同时又能够更好的透过抱团来争取更多利益，联运公交联盟决定合并75家成员公司为1家独立的更大的联运公交集团公司。他们与当局就3个关键问题展开了讨论，分别是，

1、联盟支持当局推动的曼谷及其周边公交线路改革总体规划方案。

2、联盟将合并成员公司为1家独立的联运公交集团公司，作为交换当局必须承诺向合并公司保留原269条公交线路未来7年的经营权。联盟将按照曼谷大众客运集团公司有关规定为联运公交车辆安装GPS系统、电子计票收费系统等服务升级。当然联盟也在研究一日通票的可行性，比如40泰铢的一日通的票价。

3、至于联运公交联盟与曼谷大众客运集团公司在签署联运协议签发生的总计8亿泰铢债务问题，将委托陆运厅负责处理。

至于如何补偿公交票价差价的问题，她说，按照目前公交运营成本计算每人每次乘车通票价格为20泰铢，但政府规定的价格仅为5泰铢，由此产生的15泰铢差价，当局应该给出一个更加清晰的补贴方案，让联运公交企业知道如何处理。

此外，联运公交联盟也将会加快新公交车后换代升级的工作，如果请愿获得支援将在明年新年前优先启动一个100辆新公交的运营计划，并在随后1年时间内完成全部2000多辆旧公交的淘汰换代工作。总之，联盟非常支持政府公交4.0改革计划。