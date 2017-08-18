雨季的周末，乍都扎商家有苦难言

泰国中华日报8月18日报道 对于乍都扎周末市场商家来说，雨季的周末是他们所不愿听到的结果。他们的经营活动正因“禁令”而陷入靠天吃饭的窘境，因未执行铁路局新的交租方案，该周末市场多个商户被禁止对原有漏雨状况商铺屋顶进行任何修缮。

乍都扎周末市场商家表示，他们已经将对雇主泰国铁路局的诉求传达到了主管铁路交通事务的交通部副部长披奇那里，尽管诉苦得到回应的机会很小，但他们仍没有放弃希望。他们的诉求最早应该与该周末市场新的主人—泰国国家铁路局接手该市场后不久上调租金开始。

铁路局在从曼谷市政府重新收回该周末市场后，于2012年将该市场租金从最初的每月240泰铢提高至每月3157泰铢，该决定尽管得到大多数商家无奈的接受，但仍有部分老租户采取了更为激进的应对方案—拒绝执行，并将雇主铁路局告上了最高行政法院，希望获得公平对待。由于该案件到目前为止还没有最终的定论，老租户无法在没有得到周末市场管理委员会同意的情况下对现有状况堪忧商铺屋顶进行有效的修缮。而近期连日的强降雨，让他们的仅有的周末经营时间变得越来越短。一旦遇到下雨天，雨水会从屋顶漏洞中掉下来，他们生计和天气有着直接的联系。

他们是一个有20多位商家组成的租户团体，希望透过交通部更高一级官员的介入满足它们诉求，允许商户在法院判决仍未下来前，可以对陈旧商铺屋顶进行修缮。他们认为，怎样的霸王条款在法院判决为下来时理应没有履行的法律义务。