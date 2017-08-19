第6届OTOP泰国民间工艺品展迎来最后放送，折扣最高50%

泰国中华日报8月19日报道 2018年第6届OTOP泰国民间工艺品展组委会消息称，将在此次展会最后19、20两日推出最高半价折扣的促销活动，这也是在该展会前7日销售目标提前完成的情况下做出了新举措。

泰国发展社区局官员表示，本月12日至20日在曼谷IMPACT国际会展中心举行的2018年第6届OTOP泰国民间工艺品展活动在展出7日的情况下就已经提前完成了销售目标，为此，展会组委会和参展商讨论后决定，在展会最后两天（19、20日）推出最高半价折扣的促销活动，回馈大众的同时也努力刷新销售纪录。

据悉此次展会吸引了来自超过全国2500多家OTOP商家参展，为了实现销售目标参展商也是不惜让利消费者，在连续7天的展出活动期间都打出了10-50%降价幅度不等的促销牌。

此外，为了吸引更多消费者前来选购，组委会还额外特别增设了幸运抽奖活动。比如，每消费满1000泰铢，将有机会赢取净重25士丁重的金项链，每天5位。此外，还能赢取特等奖尼桑小排量汽车一台，三星S8手机，1泰铢重黄金，三星40寸LED液晶电视以及冰箱等。

此次展会开放时间为，每天早上10点至晚上21点，地点在IMPACT国际会展中心第1-3展厅。19、20日是本次展会的最后展出日，且有很多意外惊喜等你来拿。