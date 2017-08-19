蓝旗便民商店两增目标：商品数量和服务门店数双增

泰国中华日报8月19日报道 商业部要求增加蓝旗便民商店销售商品品种的同时，还要求加快新门店的扩张步伐，以更好的满足政府向低收入者发放的银行卡消费需要。

泰国商业部部长阿披拉迪女士就蓝旗便民商店下半年工作提出要求，首先继续增加便民商店销售商品品种，同时加快新门店的扩张步伐。以便更好为政府支援的低收入者福利计划提供支援，比如低收入者信用卡消费等。

而商业部下半年的主要工作任务就是稳定和调控好消费者物价问题，尤其是面向广大低收入者的政策措施，比如，水电费减免以及低收入者信用卡消费等。

此外，就是增加蓝旗商店内的商品品种数量。据悉目前蓝旗商店内的商品商品共计48种，包括了和市民息息相关的香皂、洗涤剂、洗发水、牙膏、方便面等，售价通常比市面上的低了15-20%。

另外就是，继续扩大蓝旗商店门店数量和布局，更好覆盖和惠及到更多的普通大众。目前加入商业部蓝旗便民商店计划的商铺和门店共计3700间，而泰国知名零售便利店门店数超过10000间，因此还有很大的提升空间。

据悉，商业部正在和中央审计局讨论低收入者卡在蓝旗便民商店刷卡消费的可行性，初步设定的销售额为每月100泰铢。如果一切顺利，该措施最快今年10月1日起可推开。