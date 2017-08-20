泰米出口价格跌破400美元，与市场信心不足有关

泰国中华日报8月20日报道 米商指，受市场信心不足影响，泰米出口报价在最近1个月来已跌倒不足每吨400美元。消息称，泰国政府和孟加拉国G2G蒸煮米采购协议恐因报价高于市场价格而生变。

泰米出口商公会名誉主席初吉指出，由于收到市场恐慌的影响，泰米出口报价在过去的一个月内里出现了大幅下滑，离岸价已经从之前的每吨440美元跌破了不足每吨400美元。反观越南米，价格则增至每吨405美元。

他说，出口价格下滑也影响到了国内稻米价格的表现，5%湿度为15%稻谷每吨报价则从每吨8500-9000泰铢降到了7700-7900泰铢。但不管怎样，相信随着市场信心提升，泰米价格料会回升。

据悉泰国政府和孟加拉国政府在之前达成了一份没有约束力的总量15-20万吨的G2G蒸煮米采购协议，泰方报价高达每吨485美元，而同级的私营米商报价仅为每吨420美元。他解释称，政府报价高于企业报价主要是为了确保国内米价不受低报价的影响。

此外，影响米价走势的因素可能和新一轮稻米上市有关，据悉未来1、2个月将有总计400万吨稻米上市，届时能够提供至少300万吨以上的大米。超预期的产量可能成为拖累大米走势的关键因素之一。总之，如果米价走低只是市场信心不足引起，相信很快能够修复。