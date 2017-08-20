各府贯彻执行政府经济工作，可具体从5方面入手

泰国中华日报8月20日报道 财政部官员透过电视会议向全国76个府府尹传达政府重要经济工作精神指示，要求以府尹为首，严格贯彻执行并快速推进政府重要的经济政策，重点从5个方面展开。

泰国财政部发言人兼财经办主任吉萨达透露称，于本月17日举行的全国76个府府尹电视会议上向各府行政一把手传达了政府下半年经济工作重要精神指示，要求严格贯彻执行政府经济政策，尤其是以下5个主要方面的经济工作的落实。

首先，1、采取确实有效的整合方案解决金融系统外负债问题。2、建立传销风险问题预警机制。3、国家电子支付系统（National e-Payment）工作推进。4、积极推动地方初创和创业扶持工作安排，实现府府有初创企业和创业平台。5、地方（府）经济刺激方案。鼓励利用地方行政剩余预算开展扶持项目，据悉地方行政预算总额在1000-2000亿泰铢。

财政部常务次长颂猜透露称，已经和内政部就解决金融系统外负债问题展开了讨论和合作，并取得了比较满意的结果。各府府尹的参与让项目工作推进卓有成效，目前各方设定的目标是在年底前彻底消除系统外债务遗留问题。截至目前，全国金融系统外负债人数在130万左右，负债总额合计700亿泰铢。