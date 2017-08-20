“泰国文化日”在北京火热登场

人民网北京8月20日电（记者孙广勇、周輖）由泰国驻华使馆举办的“泰国文化日”活动于19日在位于北京的泰国驻华大使馆举办。活动上展示了原汁原味的泰国美食、音乐、舞蹈表演，还进行了最新的旅游景点和活动推介活动，吸引了大量观众参加。

泰国驻华大使馆于2007年开始举办泰国文化风情节。本届活动的规模更大，内容更丰富，包括泰国文化艺术表演、泰国特色风情展示以及泰国美食、热带水果、传统手工艺品等泰国特色商品展示。活动上，来自泰国的演员首先表演了孔剧、泰拳等别具特色的传统舞蹈，与会的观众还品尝了泰国美食和泰国水果。

泰国驻华大使毕力亚·肯蓬对本报记者表示，泰中两国自古以来拥有着密切友好关系。两国人民之间文化相通，血缘相近，“泰中一家亲”。泰国民众十分热情好客，将“张开双臂、笑脸相迎”中国游客。在中国举办泰国风情节，是为了让中国人民进一步了解泰国，因为国家间的文化交流有助于增进双方人民的了解，对加强两国人民的联系发挥重要作用。

泰国文化风情节上地道的泰国美食体验和精彩的传统文化之旅令参加者流连忘返。北京市民李先生说，他很喜欢泰国的美食和风光，希望有机会去泰国亲身体验当地美食和文化。

统计数据显示，中国已成为泰国最大旅游客源国。在2016年赴泰外国游客中，中国游客数量为870万，比2015年增加110万人，预计今年中国游客赴泰游数量有望达到900万人。泰国驻华大使毕力亚·肯蓬表示，泰国具有优美的自然景观、独特的历史文化、热情好客的民众，希望更多的中国游客到泰国旅游。

泰国驻华大使馆领事部公使衔参赞符万信表示，泰国免签证费措施将于8月31日结束，目前驻华使馆正在加紧办理中国游客递交的签证申请。免签证费政策施行以来，办理贴纸签证的游客激增，今年1月至7月，泰国驻华使领馆共受理了约800万本中国护照的签证申请。其中在北京的泰国驻华大使馆受理约100万本、驻上海领事馆受理约150万本，此外驻成都、昆明、西安、厦门、青岛、南宁领事馆也受理了大量签证申请。据分析，泰国近年来之所以成为中国游客旅游热门目的地有多个原因，包括：泰国文化在国内接受度高；泰国旅游资源丰富、海岛风光秀丽；当地消费价格适宜；距离中国较近等因素。