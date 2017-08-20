中泰铁路预计9月签约 昆明到曼谷可朝发夕至

云南日报微信公号8月20日综合消息，“中泰铁路”项目将于9月份签约，建成后昆明到曼谷可朝发夕至！

此前报道显示，预计中泰铁路建成后，从昆明到曼谷的往返铁路票价约合700元人民币！

泰国驻华大使毕力亚·肯蓬8月19日在接受记者采访时表示，泰国总理巴育将于9月4日至5日对中国访问，访问期间两国将签订“中泰铁路项目”合同，为在10月启动开工建设打下基础，中泰铁路项目建设将获得快速推进。

这意味着，小伙伴们离坐上火车游泰国又更进一步了！

接下来，大家最关心的，当然是票价贵不贵，啥时候可以出发。

别着急，云报为大家梳理：

中泰铁路项目拟9月初签框架协议，10月底开工，计划3年内建成。

昆明至曼谷费用往返铁路票价约700元人民币，相当于飞机票价的一半或1/3，货运费用相当于航空费用的1/9。

项目带来利好

每年去泰国旅游的中国游客或增加200万人；在中国购买泰国农产品将更加便捷；中泰双方可加强在基础设施、经贸投资方面的合作。

其实，中泰铁路的意义，并不只是方便旅游。

毕力亚·针蓬说，此次泰国总理访华将推动“中泰铁路项目”进一步落实，两国将签署相关文件。

中泰铁路项目是东南亚地区的重大项目，连接中老泰三国，将实现从昆明到曼谷的朝发夕至，还可以辐射东南亚地区。此前，中泰铁路合作联合委员会已经召开过二十次会议，就这一宏大项目中的很多细节进行磋商。泰国政府一直在积极工作，让更多泰国民众了解中泰高铁项目对经济、文化、旅游等的促进作用。

据泰国《泰叻报》报道，泰国交通部长阿空8月19日表示，泰中高速铁路项目双方的代表已经就曼谷呵叻府铁路项目的设计和监理费用达成了52亿泰铢（1美元约合31泰铢）的两项合同。这是继项目获的泰国内阁、立法议会批准后取得的新的重要进展。相关部门将尽快起草设计和监理合同，以便巴育总理和中国代表签署合同。阿空表示，关于项目设计和规划阶段的第一份合同价值为17亿泰铢，将于下周提交内阁，另一合同为项目的监管费用，价值35亿泰铢，第二份合同将于本月提交内阁，以便在总理访问中国之前获得内阁批准。

毕力亚·针蓬说，中泰铁路项目契合“一带一路”倡议，相信在中国推动与东盟国家及“一带一路”沿线各国互联互通的大背景下，中泰铁路项目只是两国合作的开端，泰国期望双方基础设施合作不断拓展至港口、航空等领域，并为两国企业创造更多的投资机会。