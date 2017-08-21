腾讯QQ联手周生生推出QQfamily系列饰品

中新网8月21日电 8月21日，腾讯QQ携手周生生在北京共同举办了QQfamily X 周生生联合新品发布会，宣布达成正式合作，双方共同推出了基于QQfamily IP形象元素的“QQfamily系列“饰品。此次合作是QQfamily形象与珠宝品牌的首度跨界，该系列产品专为年轻消费者打造，将涵盖串珠、耳环等在内的多种首饰类型，此次QQfamily系列首批推出的饰品，将率先在京东商城独家首发销售。

QQfamily跨界周生生，一次1+1＞2的跨界合作

腾讯社交网络事业群市场部总经理李丹表示，QQ与周生生的携手合作，能够有效的进行优势互补，增强双方品牌影响力，是一次1+1＞2的跨界合作。QQ作为国内最大的年轻人社交平台，能够为合作品牌提供大规模的年轻用户流量支持，助力合作品牌周生生精准触达年轻用户，加速双方的品牌年轻化战略升级。

对于这次合作，周生生电子商务部总经理何勇先生表示，品牌的未来在于“和年轻人在一起”，珠宝饰品的未来在于如何抓住年轻消费者的喜好。周生生八十多年的发展历史，一直秉持“周而复始 生生不息”的品牌理念，每一件周生生饰品，都糅合着经典、时尚及创新的元素。此次与年轻用户占绝大多数的QQ达成合作，让未来拥有了更多想象空间。

除了IP形象授权产品联合，此次合作定制的新品将在京东平台独家首发，京东集团时尚事业部奢侈品配饰部总经理刘宏女士表示，在今年的618年中购物节中，京东珠宝黄金品类的销售同比增长达到6倍，周生生更是位居品牌销售榜首位。随着年轻用户的不断崛起和消费水平的提升，珠宝首饰销售也更加明显地呈现出时尚化和个性化的趋势。京东拥有对消费者购买行为的准确把握，同时可以为品牌提供强大的营销和服务能力，可以帮助其实现持续增长，在珠宝电商领域不断扩大领先身位。

QQ赋能年轻化，社交型IP提升品牌溢价

据悉，QQfamily是代表腾讯官方的IP品牌，以QQ企鹅形象为延展，赋予每个形象独特的外观和个性。并与丰富故事结合，融入更多社交场景，更具情感化地表达积极、年轻的品牌含义。

此次发布会现场展示了由QQfamily成员形象衍生出的定制珠宝新品，将各自不同的形象元素融入周生生珠宝中，消费者能够选择与自己性格、爱好等匹配的角色对应的款式——作为个性态度的形象诠释。QQfamily的IP形象授权赋予了珠宝首饰更多个性，帮助产品提升其品牌溢价。

近年来，腾讯QQ一直专注在年轻领域发展，品牌跨界也处于不断深入的过程中，此前QQ借助QQfamily的IP形象授权与卡西欧、耐克、MINI、美的、innisfree等众多品牌进行过跨界合作。

此番与周生生推出IP形象授权系列，也正是看中了周生生产品在年轻一代中的积极反响，以及品牌本身的原创力。年轻一代更愿意将珠宝作为树立个人形象、发布个性宣言的表达方式。周生生诞生于1934年，八十多年来始终坚持对传统工艺品质的传承，亦不曾停下创新的步伐。2013年周生生推出的Charme串珠系列，开创了市场上黄金串珠饰品的先河，该系列串珠内壁的特殊硅胶层设计，更是周生生独家使用的专利注册技术。此项技术，在QQfamily系列串珠上也得到了充分展现。

时代在变，中国消费者的口味也在变化，尤其伴随消费群体年轻化，年轻一代消费者希望依托珠宝饰品表达个性，这种趋势将引领珠宝首饰行业的新走向。在此大背景下，腾讯QQ与周生生的联合，能够迸发出1+1＞2的能量。腾讯QQ自身强大的社交关系链及IP形象能够辐射更多年轻群体。数亿活跃用户、超强的使用黏性、天然的社交基因等，能够助力周生生品牌和首饰产品向互联网转型及年轻化战略升级，迎接珠宝首饰消费年轻化的新趋势。